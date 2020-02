Salah y Mané evitan la primera derrota del Liverpool en la Premier League  

LONDRES, INGLATERRA.-Gracias a los goles de Mohamed Salah y Sadio Mané en el tramo final de su partido ante el West Ham, el Liverpool se impuso por 3-2 y evitó la primera derrota de la temporada en la Premier League, este lunes en el cierre de la 27ª jornada del campeonato inglés.



El líder de la Premier se adelantó en el marcador con un tanto del holandés Giorginio Wijnaldum (9), pero el West Ham (18º), que pelea por no descender, logró remontar con tantos del francés Issa Diop (12) y del español Pablo Fornals (54).



Cuando parecía que la sorpresa saltaría en Anfield, los 'Reds' remontaron con los goles de Salah (68) y Sané (81).



"Anotamos un primer gol maravilloso, pero luego no jugamos bien (...) perdimos un poco la paciencia. Había que agitarlos y eso fue lo que hicimos para obtener los tres puntos", resumió el técnico del Liverpool Jürgen Klopp.

Con esta victoria, el Liverpool mantiene los 22 puntos de ventaja sobre su principal perseguidor, Manchester City, que el sábado se impuso 1-0 en la cancha del tercero, Leicester.



El triunfo, además, permite al Liverpool igualar el récord de victorias consecutivas en la liga inglesa, que ahora comparte con el Manchester City, que sumó 18 victorias consecutivas en 2017.



"No puedo creer que lo hayamos igualado. Lo que pase esta temporada será un esfuerzo de todos. Hasta ahora todo va bien", enfatizó Klopp.



El único partido que el Liverpool no ganó esta temporada fue el empate a un gol en Old Trafford en la 9ª jornada, el pasado 20 de octubre.