Rodaje de “Mission: Impossible” se detiene por coronavirus  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Paramount Pictures detuvo el lunes la producción de la séptima película de “Mission: Impossible” (“Misión imposible”) por el nuevo coronavirus, mientras que Hollywood ha comenzado a adaptarse más drásticamente al brote en el mundo.



“Mission: Impossible 7" se iba a filmar por tres semanas en Venecia. Más de 200 personas han dado positivo al virus en Italia, el mayor número fuera de Asia. Aunque la mayoría de los casos han ocurrido en la cercana región de Lombardía, las autoridades dijeron que tres personas dieron positivo al virus en Venecia.



En un comunicado, Paramount señaló que el gobierno de Venecia ha detenido todas las reuniones públicas, y dijo que canceló la filmación “por un exceso de precaución para la seguridad y el bienestar de nuestro elenco y personal”.



Paramount también pospuso el lunes el estreno en China de “Sonic the Hedgehog” (“Sonic: la película”), que estaba programado para el viernes. Los cines en China se cerraron por el brote, cerrando también el segundo mercado cinematográfico más grande del mundo.

En juego podrían estar cientos de miles de millones por venta de boletos en China y otros países. El lunes hubo una caída en la bolsa de Wall Street en medio de los temores cada vez mayores por el efecto del virus en la economía mundial.



La semana pasada, la película de James Bond “No Time to Die” canceló su estreno planeado en Beijing y su gira promocional. La película se estrena a nivel mundial a principios de abril.



La muy esperada película de The Walt Disney Co. “Mulan”, en una nueva versión con actores, también se estrenará pronto a nivel mundial y con especial atención en China, donde tiene su estreno previsto para marzo 27.

