Zonas de Honduras que estarán sin energía eléctrica este martes 25

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) estará realizando trabajos de mantenimiento este martes 25 de febrero en varias regiones del país, por lo que el servicio será interrumpido por algunas horas.



Las cuadrillas harán la revisión de señales de medición en circuitos de distribución.



Estos son los sectores afectados:

Martes 25 de febrero de 8:00-8:30 am y 3:30-4:00 pm en el Distrito Central

Residencial Los Hidalgos, Santa Cruz, Universidad Católica, Residencial Francisco Morazán, Ciudad Nueva, Las Casitas, Embotelladora La Reyna, Planta de tratamiento Los Laureles (Sanaa), colonias La Felicidad, Villa Los Laureles, 19 de Septiembre, San Francisco, La Soledad, colonia Venezuela, Santa Eduviges, colonia 21 de Febrero, San Buena Ventura, Los Laureles, Israel Sur, Nueva Providencia, barrio El Edén, El Retiro, colonia Flor del Campo zona #2.

Martes 25 de febrero de 8:00 am a 4:00 pm en el Distrito Central

Colonia Cascada, Residencial Roble Oeste, Copacabana, Templo Mormón y zonas aledañas.

Martes 25 de febrero de 8:00 am a 1:00 pm en Marcovia, Choluteca

La Joyada, La Lujosa, Los Llanitos, Santa Cruz, colonia Buenas Vista, Los Mangles, Punta Ratón, Monjarás, Cedeño, El Botadero, Guapinol, Los Delgaditos, Azucarera La Grecia, Azucarera Choluteca, Empacadora Santa Inés, Orolarva, ICF, Pueblo Nuevo, El Ojochal, El Marillal, Palo Herrado, Jocomico, Agua Caliente, Pavana, El Trapiche, Guanacastillo, El Copal y zonas aledañas.



Martes 25 de febrero de 8:00-8:15 am y 12:45-1:00 pm en Pavana, Choluteca

Empacadora Litoral, Intrefica, Colonias Unidas, Barrio Iztoca, colonia Arias Lagos, Carnilandia, barrio Pacífico, Pollo Norteño, La Redonda, residencial Santa Elena, colonia Altos del Guayabo, Gasolinera Uno Gualiqueme, Empacadora Golfo Azul y zonas aledañas.



Martes 25 de febrero de 10:00 am a 1:00 pm en Siguatepeque

Ciudad de Siguatepeque, El Zapote, Birichiche, Loma Larga, Santa Rosa, Los Hornos, Pazo Hondo, Macaruya, Barrio Santa Martha, La Carretera, Potrerillos, El Achiote, Buenos Aires #2, Buena Vista, Desvío a La Esperanza, Don Tiki, Granja D'elia, Mall Uniplaza,Wendy's, Texaco Valeriano.



Granjas Cargill, Barrio El Carmen, San Juan, Colonia Las Américas, Mall Beit-jala, Mercado San Juan, Esnacifor. Maxi Despensa. Aldea San Isidro El Rosario Puente en Curva, Pozo Azul, La Cañada, Corralitos La Danta, La Tigra Guiachipilín, Las Lagunas, San José de Pane, El Hormiguero y zonas aledañas.

Martes 25 de febrero de 8:00 am a 4:00 pm en El Progreso, El Negrito

Colonia Paz García, Colonia Gloria a Dios, Col. Villa Nueva, parte de colonia Los Pinos, Aldea Villa Vieja, Motel Luxor, Monte Fresco, Carretera a Danlí hasta el KM. 9, colonia Jesús de la Buena Esperanza, colonia Mirador de Oriente, Residencial Villa del Campo, Pinares de Oriente, desvío a Tatumbla y zonas aledañas.



Martes 25 de febrero de 8:30 am a 4:30 pm en Villanueva y Santa Bárbara

Aldea El Venado, CAHSA, Aldea El Aguacate, Aldea El Perico, Aldea Cola Blanca, Aldea La Laguna, San Isidro, Concepción del Norte (Santa Bárbara).



Martes 25 de febrero de 8:00 am a 5:00 pm en Sonaguera, Colón

Isletas, Standar Fruit Co. (Empacadoras, Guanacaste, La Paz y Santa Inés).

Martes 25 de febrero de 8:00 am a 5:00 pm en Tela, Arizona, Atlántida

Residencial Porto Caribe, Villas Elizabeth, Centro Médico Lancetilla, Col. Venecia, Col. Villas del Carmen, Col. El Edén, Barrio El Sauce, Aldea Lancetilla, Barrio El Campo Elvir, Barrio Miramar, La Bolsa, Maxi Despensa, Hospital Viejo Tela Integrado, Colonia Grant, Barrio Hiland Creek (Sur), Aldea Piedras Gordas, Barrio El Retiro, Colonia 15 de Septiembre, Colonia Nuevo Amanecer, Aldea El Boquete, Barrio Delicias (Triunfo de La Cruz), Aldea Triunfo de La Cruz:

Aldea La Ensenada, Aldea San Martín, Aldea 3 de Mayo, Aldea Cedros, Aldea Cabeza de Indio, Aldea Las Palmas, Aldea KM 12, Matas del Atlántico, Aldea La Leona, Aldea Hicaque, Aldea Planes de Hicaque, Aldea Planes de Tiburón, Aldea KM 16, Aldea KM 17, Aldea Sisama, Aldea San Francisco de Saco, Aldea Tiburones, Colonia Ayala, Aldea Coloradito, Aldea KM 7, Aldea KM 8.



Municipio de Arizona, colonia San Alejo (Arizona), colonia Brisas de Lea Santa María, Aldea La Suiza, desvío Leán (Leán hacia arriba), Aldea El Empalme, Aldea Hilamo Nuevo, Aldea Hilamito, Aldea Hilamo Viejo, Aldea El Retiro, Aldea Mezapa, colonia El Edén (Mezapita), Aldea Mezapita, Generador Semsa, Generador Mangungo, Generador Matarras, Col. Reyes (Mezapita), Col. Suyapa (Mesapita), Aldea El Astillero, Empacadora del Atlántico Dinant.



Aldea Matarras, Aldea La Lomas, Aldea La Aurora, Aldea El Guayabo, colonia La Guillén (San José de Texiguat), Aldea San José de Texiguat, Aldea La Bomba, Aldea Nueva Florida, colonia Satélite (Nueva Florida), Aldea La Unión Santa Fe, Aldea Lempira, Aldea La Concepción, Aldea Buena Vista, Aldea Buena Vista (El Barro), Aldea La Yusa, Aldea El Coco, Aldea Las Piedras, Aldea Santa Lucía, Aldea Mojimán, Aldea Cangélica abajo y Cangélica arriba, Aldea San Juan Lempira.

Aldea El Zapote, Aldea Las Delicias, Aldea Las Suyapas, Aldea Morazán, Aldea El Dorado, (desvío Leán hacia La Ceiba), Aldea Río Chiquito, Aldea Barranquia, (Desvio Lean Hacia Abajo), Aldea El Jazmin Arriba Y Jazmin Abajo, Aldea Paris De Lean, Aldea Flores de Leán, Aldea Las Delicias del Cacao, Aldea Ceibita Way, Aldea El Sitio, Aldea Colorado Barra, Aldea Nueva Goo, Aldea Cayo Venado, Aldea Las Rositas, Aldea Sombra Verde, Aldea Campo Nuevo, Aldea Guachipilín, Aldea La Tarraloza (Esparta), Aldea Agua Caliente.