Video: La reacción de los maestros tras anunciar a Dalú como ganadora

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La polémica final de La Academia sigue dando de qué hablar tras que la mexicana Dalú fuera elegida como la ganadora del concurso mexicano y no la hondureña Angie Flores, como la mayoría esperaba.



Los usuarios de las redes sociales mostraron su asombro, lo mismo ocurrió con los maestros de La Academia quienes mostraron su descontento con la noticia.



Un video que circula en Internet muestra que los maestros no se veían contentos, a excepción de Beto Cuevas quien aplaudió emocionado.

Las imágenes muestran a Raúl Carballeda y Beto Castillo grabando el momento en que se anunciaba a la ganadora, por su parte la maestra Guille Gómez esperaba la noticia cuando anunciaron a Dalú y la reacción sorprendió a muchos.



Los maestros no se emocionaron, no aplaudieron y parecían sorprendidos que la catracha Angie Flores no haya sido la elegida para llevarse el primer lugar.

Polémica en redes sociales

El concierto final dio mucho de qué hablar, no solo por el talento de los jóvenes en el escenario, también por el inesperado triunfo de Dalú.



Muchos aseguraban, en Twitter y Facebook, que en La Academia se evidenció el fraude, porque Angie merecía el premio de un millón de pesos mexicanos porque fue la mejor en toda la competencia.



Comentarios como "fraude", "ladyfraude" y "corrupción en La Academia" fueron parte de las expresiones de rechazo por parte de los internautas.

La publicación en la página oficial de La Academia en Facebook que destaca el logro de la cantante mexicana, de 24 años, ya alcanza más de 47,000 reacciones, de las cuales 31,000 son de "me enoja" y más de 1,000 "me divierte".



Para muchos, resulta insólito creer que Angie Flores y Dennis Arana, representantes de Honduras y Guatemala respectivamente, y ganadores del segundo y cuarto lugar, no hayan ganado el primer lugar, considerando que a lo largo del concurso fueron los académicos más respaldados por el público.