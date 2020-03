Irán niega reporte de 50 fallecidos por coronavirus

DUBÁI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS.- Cincuenta personas murieron por el nuevo coronavirus en la ciudad de Qom, en Irán, dijo el lunes un parlamentario local a varios medios, aunque el Ministerio de Salud insistió en que por el momento solo se han documentado 12 muertes en el país.



La cifra que dio el representante de Qom, Ahmad Amiriabadi Farahani, superaba de forma considerable a las reportadas unas horas antes por las autoridades iraníes a la televisora estatal, de 12 muertes y 47 infectados en total.



El portavoz del Ministerio de Salud, Iraj Harirchi, rechazó las afirmaciones del parlamentario e insistió en que la cifra de muertos seguía siendo 12.



Sin embargo, amplió la cantidad de casos confirmados a 61. Había unos 900 posibles casos a la espera de pruebas, señaló.

“Nadie está cualificado en absoluto para comentar esta clase de noticia”, afirmó Harirchi, añadiendo que los parlamentarios no tenían acceso a estadísticas sobre el brote y podrían estar mezclando las cifras con las muertes de otras enfermedades como la gripe.



Aun así, la proporción de muertes respecto el número de infecciones confirmadas del virus es más alto en Irán que en ningún otro país, incluidos China y Corea del Sur, donde el brote se ha extendido mucho más.



Medios locales citaron a Farahani diciendo que más de 250 personas estaban en cuarentena en la ciudad. Qom es un destino popular para el estudio religioso entre los chiíes de todo el país y el extranjero. El legislador hizo declaraciones tras una sesión en el parlamento en Teherán el lunes, y fue citado por ILNA y otras agencias de noticias semioficiales.



Farahani dijo que las 50 muertes habían comenzado el 13 de febrero. Irán informó oficialmente sobre casos del virus y las primeras muertes en Qom el 19 de febrero.

“Creo que la labor del gobierno controlando el virus no ha sido exitosa”, dijo Farahani, refiriéndose al gobierno del presidente Hassan Rouhani.



“Ninguna de las enfermeras tiene acceso a material de protección adecuado”, dijo el parlamentario, añadiendo que algunos trabajadores médicos habían abandonado la ciudad. “Por ahora, no he visto ninguna medida concreta del gobierno para combatir el (coronavirus)”.



El virus se detectó en China en torno a diciembre. Se teme que los nuevos grupos de infectados en Irán, Italia y Corea del Sur indiquen una grave nueva etapa en la expansión global del brote.



El virus, que causa la enfermedad recientemente llamada COVID-19, ha infectado a más de 79,000 personas en todo el mundo y causado más de 2,600 muertes, la mayoría de ellas en China.



Las escuelas en buena parte de Irán permanecían cerradas el lunes por segundo día consecutivo mientras varios países vecinos reportaban contagios en viajeros llegados de Irán, lo que llevó a varios estados a cerrar su frontera a los ciudadanos iraníes.

“Nos preocupa la situación en la República Islámica de Irán y en Italia”, dijo el lunes el jefe de la Organización mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



“Son unos tiempos increíbles. Hace menos de dos meses, el coronavirus nos era totalmente desconocido”, dijo Ghebreyesus. En las últimas semanas ha demostrado lo rápido que puede extenderse un virus por el mundo y causar complicaciones y miedo”.



La mayoría de los casos en Irán se han concentrado en Qom, aunque en los últimos días se ha extendido a otras cuatro ciudades, incluida la capital, Teherán. Los iraníes celebraron el viernes elecciones parlamentarias en todo el país, y muchos votantes acudieron con mascarillas y desinfectante de manos.