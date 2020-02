Gavito y Alexánder Acha envían mensaje a la hondureña Angie Flores

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-A través de sus redes sociales Arturo López Gavito y Alexander Acha, jueces de La Academia, dedicaron un mensaje a la hondureña Angie Flores, quien ganó el segundo lugar de la competencia de canto.

"Angie; No voy a hablar de tu presentación, hablaré de lo que te has convertido para todo un país; eres una joven que regresará a su país con orgullo y fuerza y que vino a México para demostrar que para una mujer Hondureña no hay imposibles", escribió el llamado juez de hierro tras la presentación de Flores donde interpretó un tema de la cantante italina Laura Pausini.

Por su parte, el cantante Alexánder Acha reconoció que Angie fue una de las alumnas más constantes durante su paso por La Academia.



"Angie, tú eres de las pocas que lo han dejado todo ahí. Por más obstáculos, te has mantenido hasta el fin, y eso es de admirarse. Eres una artista de pies a cabeza", detalló el mexicano en la red del pajarito azul.

La gran final de La Academia se realizó la noche del domingo 23 de febrero. Los cinco alumnos en competencia tuvieron varias actuaciones, entre ellas, un dueto con artistas reconocidos, en el caso de Angie fue con Ana Bárbara, y además una presentación como solita.

El alumno ganador fue electó por el quinto juez, es decir, el público, que a través de una aplicación votó por su concursante favorito.

Como resultado, la mexicana Dalú resultó ganadora del primer lugar, Angie Flores en segundo, Carlos en tercero, Dennis en cuarto y Charly en quinto.

