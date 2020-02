Las críticas que recibió Angie Flores en su última presentación en La Academia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Aunque se encuentra enferma, Angie Flores fue felicitada por los jueces durante su última presentación en la final de La Academia.



La hondureña interpretó la canción "En cambio no" de Laura Pausini, tema que conmovió al público y hasta los jueces; ella también lloró.



"Verte en ese escenario me emociona mucho y comparto el sentimiento de verte crecer", le dijo Danna Paola a la hondureña, quien se vio afectada por el tema y se echó a llorar.



Entre lágrimas, la juez continuó diciéndole que "gracias por deleitarnos y enseñarnos... Es bellísimo lo que haces y estoy orgullosa de tí. Felicidades".

VEA TAMBIÉN: Entre lágrimas, Angie Flores interpreta tema de Laura Pausini



Alexander Acha, otro de los críticos, le dio su apoyo a la compatriota y afirmó que "cantaste bien, con esto que estás enferma".



"Gracias por entregar tu talento en cada presentación, eres de las pocas que en cada presentacion lo ha dejado todo allí. Desde que empezaste has tenido obstáculos y te has mantenido hasta el fin... Muchos tenemos que aprender", mencionó el famoso.



Por su parte, Horacio Villalobos, le aseguró que "esa canción yo la odiaba, hoy me gusta. México te quiere. Si ganas La Academia yo sería feliz".

El último en dar su opinión fue López Gavito, quien animó a Angie diciéndole que "todo el país está en torno a tí, en una joven que vino a México a buscar un sueño. Eres sensacional".