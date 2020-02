DT de Real de Minas: "Sin pecar de soberbios, el resultado fue el más justo"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Fuera del banquillo técnico, el técnico del Real de Minas, Raúl Cáceres, estuvo presente desde las gradas del estadio Marcelo Tinoco y al final del encuentrose mostró conforme con el marcador.



"No deja de ser malo porque un punto ya te suma, sin embargo con un poco más de contundencia pudimos haber sacado un resultado positivo, estábamos de local y veníamos haciendo un fútbol más dinámico. El fútbol de hoy lo vi muy lento, apagado. No vi al Real de Minas que estoy acostumbrado ver, pero voy a señalar que el clima estuvo demasiado caliente".



Pese a la tranquilidad que le da el resultado, Raúl Cáceres, hace su análisis y llega la conclusión que a los suyos les faltó un poco.

"Vi el esfuerzo de los muchachos, pero no ajustó, no fuimos rebulsivos, ni contundentes a la hora de contragolpear y al final siento que el resultado fue justo".



En lo que si es claro. "Antes de la oportunidad que tuvimos nosotros de ganar el partido, lo pudimos haber perdido. Dos pelotas ahí en el área y otra que pasó frente a la portería. Sin pecar de soberbios, el resultado fue justo. Lo último que nos queda fue esa jugada de Juan Ramón Mejía, pero el cansancio y la falta ritmo de él le afectó".



Cáceres considera que las posibilidades están intactas para meterse a la pentagonal. "Está marcado ahí, hay un juego de resultados para no poder distanciarnos. Son 11 puntos en una sexta posición a un partidode los que están en cuarto y quinto lugar y es manejable futbolísticamente, pero tenemos que ser las acusiosos".



Y sobre su próximo duelo del torneo ante el Motagua. "Seguro que tenemos que tener variantes, por ahí vi un Jack Baptiste bastante lento, caído en el último cuarto del partido. Ya está resintiendo la seguidilla de partidos. Vi un Óscar García por ahí cansado y con un gran esfuerzo, pero tendremos unos tres cambios de piezas".