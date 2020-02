Diego Vazquez tras empate: "Hay que darle mérito al Real de Minas"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El Motagua igualó 0-0 en su visita al Real de Minas en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, y ahora pone en riesgo el liderato del campeonato si el Marathón suma una victoria ante el Olimpia.



Diego Vazquez, técnico del Motagua, considera que los asuntos merecieron un poco más por las oportunidades que se crearon, pero no se estuvo fino en las definiciones.



"Tuvimos llegadas pero un poco desordenadas, nos faltó ideas para mayor claridad y abrirlo. También hay que darle mérito al rival y tomando en cuenta que hoy pusimos un equipo que si bien son todos que han jugado, es difícil generar juego colectivo", indicó.



En cuanto a los cambios en la alineación de su equipo. "Por más que sean todos que hayan jugado, al cambiar el equipo cuesta generar esa idea y seguir manteniendo ese ritmo. Siento que lo hicieron bien, dejaron todo en la cancha y nos faltó meterla ahí".



Diego Vazquez tomó su tiempo para destacar el buen partido que tuvo Jonathan Núñez, el sub-20 que muestra una gran calidad.

"Lo hizo bastante bien, en cualquier posición en la que la ponemos lo hace bien. Tanto en el medio como hoy por la banda derecha. Pero hoy nos faltó serenidad en la definición en las oportunidades. En el primer tiempo hay un penal claro, pero no lo cobró".



Vázquez es claro que el resultado los complica en la posibilidad de mantener el liderato. "No era lo ideal, sino que había que ganar para seguir estando arriba, teníamos esa oportunidad y los partidos hay que jugarlos, lo intentamos por todos lados, pero hay que darle mérito al Real de Minas que estuvo bien parado".



Además agregó que: "Tuvimos el penal que no nos cobraron, otras oportunidades para meterla, pero nos faltó serenidad. ¿fue penal?, yo no lo he visto y tengo que ver las repeticiones".



Al estratega argentino no le agradó que le dijeran que utilizó la banca en este partido. "Este equipo no tiene banca, son jugadores que todos en su momento han sido titulares y hay que tomar en cuenta que tenemos dos competencias cerca. Hoy lo hicieron bien, pero les faltó un poquito para ganar".