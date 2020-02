Karol G alquila lujoso avión de J Balvin y lo bautiza "Tusa airlines"

BOGOTÁ, COLOMBIA.-Debido a su nueva gira, la cantante Karol G decidió alquilar el cómodo y lujoso avión de su amigo J Balvin. Fue ella misma quien hizo la revelación a través de su perfil de Instagram.

"Antes de irme quería contar una de estas historias que a mí me gusta contar y es que este año cuando empezamos a averiguar el avión que me iba a acompañar durante toda mi gira me acordé que el año pasado a un ser que adoro y que amo (J Balvin) había cambiado de avión", manifestó la intérprete de Tusa.

Además aseguró que la cómoda aeronave está repleta de buenas energías. "Viajé en él y sé que está lleno de sueños, metas, alegrías y sacrificios. Nos reímos un montón, soñamos también y bueno juntamos poderes, los rayitos de energía".

Pero eso no fue todo. La cantante no dejó de lado su nuevo éxito musical y bautizó al avión como "Welcome to #TusaAirlines (…) El avión del perreo”.

En el video la artista habla como si fuera una azafata y hace uso de la letra de su más reciente tema.