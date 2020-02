Samantha sigue positiva: “Hay que darle tiempo a las autoridades”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras los estudiantes de otros países han sido evacuados de la universidad de Three Georges, en la ciudad de Yichang, Hubei, China, la hondureña Cathy Samantha Murillo Brooks sigue confinada en una de las habitaciones de ese lugar.



La jovencita ha visto partir en nutridos grupos a compañeros de Estados Unidos, Nepal, Costa Rica y otros países, pero ella sigue esperando resultados de la agilidad que puedan tener las autoridades hondureñas.



Cathy Samantha se encuentra en el epicentro del coronavirus (Covid-19) que ha causado la muerte de más de 2,000 personas en China.

La viceministra de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Nelly Jerez, afirmó en las últimas horas que todavía tienen esperanza de que Colombia les ayude a sacar a la estudiante.



No obstante, no existe ninguna comunicación oficial de parte de las autoridades colombianas que confirme o niegue la cooperación.



EL HERALDO consultó el viernes a Jerez y al canciller Lisandro Rosales sobre si había confirmación, pero ninguno de los dos dio respuesta a los mensajes de WhatsApp.



En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que este sábado 22 de febrero partió desde Catam, a las 3:00 de la mañana, el vuelo que traerá a 13 colombianos que vienen desde Wuhan, Hubei, China, junto con tres extranjeros miembros de sus familias. Ese es el vuelo en el que se tenía la esperanza de evacuar a Cathy.



En el mismo comunicado las autoridades colombianas notificaron que la noche del martes 25 de febrero, el avión de la Fuerza Aérea Colombiana llegará a la ciudad de Wuhan para otra evacuación y de ahí emprenderá su regreso a Colombia con dos paradas técnicas, la primera de ellas en Mumbai (India).

Tiempo

En comunicación con EL HERALDO, Cathy Samantha declaró que por los momentos todo está bien. “Hay que darles tiempo -a las autoridades- porque hay que ver que no es decisión de ellos sino de Colombia, hay que esperar”, expresó.



Detalló que ayer las autoridades chinas llegaron a evaluar sus condiciones de vida y les llevaron más alimentos.

“Nos han chequeado y esas cosas, además de desinfectar todo. Hemos estado un poco ocupados y estoy algo cansada”, expresó la jovencita.



EL HERALDO le consultó si las autoridades hondureñas se han comunicado con ella para decirle qué está pasando con el viaje vía Colombia. Cathy contestó que “sí, se han comunicado los del gobierno conmigo para darme más ánimos y seguimos esperando noticias”.



Detalló que la incidencia sigue siendo alta, pero ha bajado en comparación con el inicio de la emergencia, ya que antes eran aproximadamente 900 casos y ahora son 600.

Pese a que no ha pasado la crisis, ahora los estudiantes que siguen internos están más tranquilos.



La inspección que les hacen consiste en la toma de la temperatura, una prueba de saliva y chequean si padecen de resfrío para saber si es resfrío normal o son síntomas del virus, explicó. “Pero a ningún de los estudiantes se les ha detectado ninguno de estos malestares”, afirmó.



Cathy Samantha dijo que “por los momentos trato de descansar más, ya que la otra semana comenzamos clases virtuales”.



La actividad en China no se para, aseguró, ya que la gente sigue trabajando desde sus casas, lo único que ha parado es el transporte y salir, pero el resto sigue andando.



La embajadora de Honduras en Taiwán, Eny Bautista, expuso a EL HERALDO que no tenía conocimiento de los avances sobre la solicitud hecha a Colombia.