Venezuela contrata abogados de Washington

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Un funcionario jerárquico del gobierno venezolano contrató como cabildero a un despacho de abogados de Washington que también representa a Turquía, en relevo de otro equipo de abogados que el mes pasado se retiró después de las quejas de detractores que lo acusaron de colaborar con un régimen represor.



El abogado Bob Amsterdam se negó a aclarar la naturaleza de su trabajo para el procurador general venezolano Reinaldo Muñoz, y se limitó a decir que se enfocaría en cuestiones de sanciones y derechos humanos.



Afirmó el viernes que las propias sanciones de Estados Unidos al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro imponen límites estrictos a lo que él puede decir o hacer en representación de su cliente.

LEA: Líder opositor Guaidó regresa a Venezuela, promete avances



Sin embargo, defendió vehementemente la decisión de Amsterdam & Partners de representar a Muñoz, ignorando los exhortos del senador republicano por Florida, Rick Scott, y de otros a que los abogados se alejen del "régimen brutal" de Maduro.



"No vamos a inclinarnos ante los mandatos políticos de Florida", sostuvo Amsterdam. "Pero no me gusta cuando a la gente se le niega la representación".



Este es el segundo intento del gobierno de Maduro en menos de un mes de encontrar un cabildero dispuesto a enfrentarse cara a cara con el gobierno del presidente Donald Trump en la búsqueda de un diálogo y el fin de las sanciones.



El despacho previo, Foley & Lardner, se retiró de un contrato de 12,5 millones de dólares por cinco meses luego que Scott instó en una carta a sus colegas en el Senado a boicotear a la firma de abogados. En un documento entregado el viernes al Departamento de Justicia, Foley informó que había transferido a Amsterdam & Partners todos los fondos _un poco más de un millón de dólares_ que había recibido de su cliente.



Foley había contratado al influyente cabildero Robert Stryk como parte de su equipo legal, pero de momento se desconoce si el exasesor legislativo cuyo negocio ha prosperado bajo el gobierno de Trump también trabajaría con Amsterdam.



Al ser contactado el viernes, Scott reiteró que él no trabajaría con nadie que represente a Muñoz o a Venezuela.



"El senador Scott no apoyará esto", aseveró su oficina a través de un comunicado. "Él exhortará a cada uno de sus colegas a apoyarlo contra cualquiera que esté dispuesto a representar a un dictador peligroso".

LEA: EEUU condena detención de tío de Guaidó en Venezuela



Foley & Lardner habían aceptado representar a Muñoz y para ello contrataron a Stryk, pero enfrentaron fuertes críticas de parte de los detractores de Maduro.



Amsterdam, un abogado canadiense, encabeza un bufete con oficinas en Washington y Londres. Ha representado anteriormente tanto a gobiernos represivos hostiles a Estados Unidos como a clientes perseguidos por gobiernos autoritarios.



Desde 2015 ha ayudado a Turquía en su intento por la extradición de un clérigo asentado en Estados Unidos que es enemigo político del presidente Recep Tayyip Erdogan. El gobierno turco es un firme aliado económico y político de Maduro.



Amsterdam también ha representado al empresario ruso exiliado Mikhail Khodorkovsky, por lo cual, dice, fue arrestado brevemente en Moscú por las autoridades leales al presidente Vladimir Putin en la noche en que el multimillonario fue sentenciado a ocho años de prisión. Además, representó al magnate y ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra.



Hace una década, representó al banquero venezolano Eligio Cedeño, que había sido acusado de ayudar a empresarios a cometer fraude contra el banco central por decenas de millones de dólares. Una vez que fue liberado bajo fianza, Cedeño huyó de inmediato a Estados Unidos, donde continúa en el exilio. En represalia, el entonces presidente Hugo Chávez encarceló al juez que autorizó su liberación.



Trump ha reiterado su respaldo a Juan Guaidó, el líder de la oposición reconocido por cerca de 60 países como el líder de Venezuela. Recientemente se reunió con él en Washington y lo invitó a su discurso del Estado de la Unión.

LEA: Maduro dice que el arresto de Juan Guaidó 'llegará'



Pero la oposición ha batallado para recuperar impulso y atraer a sus partidarios a las calles al tiempo que Maduro se aferra al poder. Varios intentos para dialogar, incluyendo uno del año pasado auspiciado por Noruega, han quedado en nada.



Mientras tanto, Estados Unidos continúa buscando una estrategia de presión económica, atacando a la petrolera rusa Rosneft Trading S.A. y su presidente Didier Casimiro con fuertes sanciones económicas diseñadas para desproveer a Maduro de un sustento.