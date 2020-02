Cathy Samantha: “Estoy positiva, Dios me va a sacar de estas”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los llamados de auxilio que la estudiante hondureña Cathy Samantha Murillo Brooks sigue haciendo desde China todavía no han dado resultados debido a que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de Honduras no logra encontrar una ventana de escape para ella.

Al conocer Cathy Samantha que los estudiantes colombianos ya venían en el vuelo de regreso al continente americano, y que se había pensado como una posibilidad de rescate para ella, el mundo se le vino encima.

Fuentes de EL HERALDO confirmaron que no fue posible incluir en el vuelo a Colombia a la hondureña que estudia en la universidad de Three Gorges, en la ciudad de Yichang, provincia de Hubei, China.

La estudiante está en medio de la crisis que se ha generado en China y en otros países de Asia por la propagación del coronavirus (Covid-19).

La tía de la joven, Peggy Brooks, angustiada por lo que le pueda pasar a su sobrina, declaró ayer que ellos tenían las esperanzas puestas en las autoridades de Cancillería.

Reseñó que les había dicho que la jovencita saldría de China en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana y que luego llegaría a Honduras en un vuelo comercial. “Para mí fue una buena noticia, pero ellos no tenían nada confirmado, yo pensé que eso era seguro”, expuso indignada la señora.

Fue así que el miércoles por la tarde, día 20 de febrero en China, comenzaron a hacer las consultas, porque nadie había llamado a Cathy Samantha, sobre todo porque se suponía que el vuelo saldría el jueves 21, según el horario de China.

“Resulta que no tenían nada confirmado, entonces no existe ningún viaje a menos de que Dios ponga su mano y haya un milagro por allí, pero hasta el momento ellos no tienen nada confirmado”, lamentó la pariente de la hondureña.

Narró que a la mamá de Cathy Samantha, doña Angélica María, la hicieron tramitar una serie de documentos y que los entregara a la Oficina del Migrante Retornado, pero nada estaba confirmado.

“Mi sobrina está más que decepcionada porque es la segunda vez que sucede eso y allá está ella, sigue allí”, lamentó.

Los familiares afirmaron que la jovencita sigue aislada, pero que en ningún momento se ha infectado con el coronavirus.

Protocolos La Secretaría de Salud comunicó que está aplicando todos los protocolos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar que la enfermedad llegue al país o para estar preparados.

Cathy Samantha, en comunicación con EL HERALDO, confesó que se sentía triste al perder otra oportunidad para salir de China.

No obstante, expuso que no pierde la fe de poder hallar la salida de la tensión que está viviendo y volver a abrazar a su madre y su tía.

“Yo estoy siempre positiva que Dios me va a sacar de estas y las oraciones de mi familia y amigos que me dan ánimos”, manifestó Cathy Samantha.

La jovencita sostuvo ayer que en ningún momento ha estado como sospechosa del tener el virus, solo está aislada como medida de prevención.

“A ningún medio le he dicho yo o mi familia que soy sospechosa de tener el virus”, sostuvo.

Indicó que si está aislada es porque “los chinos son muy conscientes de lo que puede pasar si ellos no toman las cosas en serio. Por esa parte el gobierno no tiene ningún problema”.

Relató que sigue en su habitación de la universidad repasando los libros de estudio.

Dijo que ayer las autoridades chinas llegaron a entregarles comida y un poco más de lo normal, además de comida ya preparada.

A la espera

EL HERALDO consultó a la vicecanciller de la República, Nelly Jerez, sobre qué había pasado con la posibilidad de sacar vía Colombia a la estudiante hondureña en China y justificó que “seguimos a la espera de Colombia”.

La funcionaria en un mensaje vía WhatsApp aseguró que “todos los trámites se han hecho en tiempo y forma -pero- Colombia todavía no ha dado respuesta”.

La funcionaria consideró que “ellos (Colombia), obvio van a priorizar a sus connacionales y esperamos en Dios logremos traer a Samantha”.

El miércoles anterior, EL HERALDO consultó de forma oficial sobre el caso a las autoridades de Cancillería, pero no respondieron las llamadas y mensajes.

Lo que pasa en el crucero

En tanto, los seis tripulantes hondureños del crucero Diamond Princess que se encuentra en cuarentena en Yokohama, Japón, mantienen la esperanza de salir pronto.

Las autoridades japonesas reportaron dos muertes por la mortal enfermedad, pero ayer lograron evacuar a todos los pasajeros.

El hondureño Jairo Fonseca declaró a EL HERALDO que “ya estamos más tranquilos porque ya se van los pasajeros y ya van a empezar a desembarcar a los tripulantes”.

Detalló que son alrededor de 1,050 tripulantes, de los cuales alrededor de 40 resultaron infectados, pero ya fueron tratados por las autoridades japonesas.

La vicecanciller Jerez declaró ayer a EL HERALDO que “los tripulantes del crucero están siendo monitoreados por nuestro embajador en Japón, Alejandro Palma”.

La funcionaria precisó que no hay una decisión sobre si harán cuarentena en el crucero o desembarcaran. “Estamos a la espera de qué decisión tomarán”.

Encuentro con la OPS

Aquí en Honduras, las autoridades de la Cancillería se reunieron ayer con la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) Piedad Huerta, autoridades de la Secretaría de Salud y de otras dependencias.

El interés es conocer cuáles son los procedimientos para ingresar a los hondureños que se encuentran en los países donde hay coronavirus.

Por su parte, autoridades de la Secretaría de Salud informaron que en las próximas horas darán a conocer los resultados de la paciente que permanece bajo observación en el Hospital Cardiopulmonar El Tórax.

En un comunicado, la Secretaría de Salud llamó a la población a mantener la calma debido a que no se ha comprobado la existencia del coronavirus en el país.

Los resultados de las pruebas se harán oficiales hoy en una conferencia de prensa.