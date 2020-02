Demócratas que aspiran a la Casa Blanca vuelven al ruedo tras feroz debate 

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.- Los demócratas que aspiran a la Casa Blanca volvieron al ruedo el jueves tras un feroz debate televisado en el que el multimillonario Michael Bloomberg, un recién llegado en alza en los sondeos, tuvo una bienvenida muy hostil y un desempeño para muchos decepcionante.



Antes de las asambleas ciudadanas en Nevada el sábado, y de contiendas en otros 15 estados en las próximas dos semanas, los precandidatos a disputarle la reelección al presidente Donald Trump en noviembre se abocaron a buscar votos tras el foro en Las Vegas, el más combativo de los nueve realizados hasta ahora.

Todos los dardos fueron contra Bloomberg, que lanzó su campaña hace apenas 10 semanas y ya está tercero en los sondeos a nivel nacional, tras una inversión publicitaria de más de 400 millones de dólares. Pero también contra Bernie Sanders, el senador izquierdista que encabeza por lejos la intención de voto entre los demócratas.



"¡El peor debate en la historia!", tuiteó Trump, luego de burlarse del debut de "Mini", como apodó al exalcalde de Nueva York, y de desestimar las posibilidades de éxito del "Loco Bernie".



Bloomberg, que optó por medirse en las urnas recién en el "Súper Martes" del 3 de marzo, cuando se decide un tercio de la mayoría de delegados que definirán la investidura en la convención nacional en julio, advirtió que el "verdadero ganador" del debate fue Trump.

"Me preocupa que podamos estar en camino de nominar a alguien que no pueda ganar en noviembre", dijo en un evento en Utah. "Y si elegimos a un candidato que apele a una base pequeña, como el senador Sanders, será un error fatal".



Sanders, que se define como "socialista democrático", ganó la primaria de New Hampshire, quedó segundo por estrecho margen en Iowa, y concita 32% de apoyo según un relevamiento del Washington Post-ABC News difundido el miércoles.



La campaña de Pete Buttigieg, el exalcalde de South Bend, Indiana, que se alzó con la victoria en Iowa y quedó apenas por detrás de Sanders en New Hampshire, también alertó el jueves de un avance del senador progresista.



"Si la dinámica de la carrera no cambia drásticamente, los demócratas pueden acabar saliendo del Súper Martes con Bernie Sanders con una ventaja de delegados casi insuperable", señaló en un memorando en el que enfatizó que Buttigieg "es la alternativa más fuerte" para ganarle a Trump.