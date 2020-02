Hospital del Sur se queda sin jeringas y otros insumos

Redacción

CHOLUTECA, HONDURAS.-“A todos mis hijos los he tenido en el hospital y nunca me pidieron nada, pero ahora que mi hija vino a tener a su bebé he tenido que comprar hasta las jeringas”, lamenta Marisela Cruz.

La señora asegura que ya perdió la cuenta de las cosas que ha tenido que comprar en apenas 12 horas que tiene su hija de estar ingresada en el Hospital General del Sur.

“Anoche (martes por la noche) tuve que comprar jeringas, un suero abortivo y ahorita un venoclisis porque ni eso hay en el hospital”, lamentó Cruz, mientras trataba de recuperar el aliento luego de recorrer el largo camino del hospital hacia la farmacia más cercana.

Según los familiares de pacientes, el desabastecimiento de jeringas y otros insumos viene desde hace unos cinco días.

Retrasos

Por su parte, las autoridades del sanatorio explicaron que el desabastecimiento se debe a los retrasos en la asignación del presupuesto hospitalario.

“El presupuesto (del hospital) nos lo asignaron hasta la semana pasada y ya hemos solicitado al almacén central el envío del lote de medicamentos e insumos del primer trimestre del año”, explicó Adán Calderón, administrador del Hospital General del Sur.

El funcionario explicó que el desabastecimiento es parcial. “En el hospital se utilizan jeringas de varios números y las más usadas son las de 5 y 10 cc, por lo que es este tipo de material es el que está desabastecido”, dijo el entrevistado. Calderón explicó que ya se hicieron los trámites para realizar la compra de los insumos.

“La ley nos establece que debemos esperar 10 días para poder realizar la compra de los productos, así que nosotros estimamos que para la próxima semana se pueda suplir el hospital”, concluyó.