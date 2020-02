Congreso Nacional libera de delitos a dueños de medios y altos oficiales

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El Congreso Nacional derogó el miércoles dos artículos del nuevo Código Penal en uno de los cuales -el 28- se deducía responsabilidad penal a los dueños de medios de comunicación por los delitos de difamación o calumnia cometidos por el coordinador de un espacio contratado. El otro artículo, el 153, hacía responsable también a un alto oficial de un cuerpo armado cuyo subalterno haya cometido delito de violación de los derechos humanos.

En este último caso, el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon, dijo que es “injusto que este Congreso esté eximiendo de responsabilidad a militares en violación de derechos humanos, el mensaje que está dejando el Congreso es nefasto para Honduras y el mundo”.

Sobre el particular, el presidente de este poder del Estado, Mauricio Oliva, defendió la liberación de responsabilidad del alto oficial sobre todo si este no está enterado de la falta cometida por sus subalternos.

Según Oliva, el artículo derogado aludía a que “comete violación de derechos humanos el autor material y el que le da la orden, para el caso, hay un coronel que está fuera del país y un subalterno de él da la orden, aunque el capitán esté bajo sus órdenes, y el coronel no tuvo nada que ver en el asunto, no tiene por qué ser responsable o corresponsable”.

Sobre el artículo 28 relacionado con la liberación de responsabilidad al dueño del medio, el presidente del Congreso puso el siguiente ejemplo: “si un periodista comete un error de difamación o de calumnia contra determinada persona, el medio no es solidario con él”. Aclaró Oliva que siguen vigentes los delitos de calumnia y difamación y estos no se pueden derogar y pasar al fuero civil, como lo demanda el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), porque no ha logrado el consenso. “No he logrado el consenso, estoy tratando de construirlo porque desgraciadamente hay mucho sesgo en esto, sobre todo los que se sienten ofendidos”, expuso.

Sobre el tema, el presidente del CPH, Dagoberto Rodríguez, criticó que el Congreso “siga criminalizando y castigando con cárcel la libertad de expresión, esa reforma solo exonera la cadena de mando de medios, pero deja expuestos a comunicadores y periodistas. En términos claros, seguimos igual”, y lamentó que no haya sido tomada en cuenta la propuesta del gremio de que estos delitos pasen al fueron civil.

El Congreso también aprobó en tercer debate la remodelación del Estadio Nacional.

