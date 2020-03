Unos 200 vehículos involucrados en choque múltiple en Canadá    

MONTREAL, CANADÁ.- Una tormenta de nieve sin duda fue factor en un choque múltiple que involucró a alrededor de 200 vehículos el miércoles al sur de Montreal, informó la policía canadiense.



De momento no había reportes sobre decesos, pero la policía de la provincia de Quebec señaló que aproximadamente una docena de personas habían sido trasladadas a hospitales con heridas de menores a graves luego del accidente automovilístico ocurrido al mediodía en la localidad de La Prairie.



Los bomberos de La Prairie informaron que dos personas seguían atrapadas el miércoles por la tarde y que las autoridades trataban de controlar un derrame de diésel antes de sacarlas.

LEA: Capturan a pareja sospechosa del crimen de Fátima Cecilia



Las autoridades consideran que esas dos personas se encuentran en condición grave.



El choque ocurrió alrededor de las 12:30 p.m. en un tramo de una carretera que bordea el río San Lorenzo. La fila de vehículos se alargaba por un kilómetro.



El ministro de Transporte Francois Bonnardel comentó a los reporteros en la ciudad de Quebec que el choque múltiple ocurrió en una zona donde se presentan fuertes vientos provenientes del río, los cuales crean repentinas condiciones de nevasca.



"La gente estaba conduciendo, había fuertes vientos... y, de repente, no podías ver nada", comentó Bonnardel. "Y luego comenzó el choque múltiple".



Una hora antes del accidente, se realizaron dos operativos para retiro de nieve en la zona, señaló.



Bonnardel dijo que la carretera no es conocida por tener algún problema de seguridad específico y que 65,000 vehículos utilizan a diario la parte con dirección al sur.



Añadió que esperará los resultados de una investigación para poder decidir si se necesitará tomar alguna medida en particular.



El sargento Stephane Tremblay, portavoz de la policía, dijo que unos 50 automóviles pudieron evitar el choque, pero que otros 75 necesitarán ser remolcados. Varios vehículos quedaron destrozados, incluidas camionetas de gran tamaño.



Alrededor de 150 personas fueron trasladadas en autobús a un centro comunitario cercano para que recibieran atención médica y fueran recogidas.



Un autobús escolar también se vio involucrado en el choque, pero ninguno de los estudiantes de secundaria que estaban a bordo resultó herido, dijo Andree Laforest, ministro interino de seguridad pública de la provincia.