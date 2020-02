TardEH Artística: El standupero catracho que divierte a Centroamérica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-En Honduras el término Stand Up Comedy no es muy conocido, pero Joel Ferrufino se está encargando de hacerlo común con sus divertidos monólogos. Este miércoles formó parte del segmento TardEH Artística.



Este joven hondureño se dedica a divertir a las personas con monólogos que se centran en la cotidianidad de un catracho... entre ellos la comida, inseguridad y el amor.



Al preguntarle qué significado tiene para él el Stand Up respondió con una sonrisa: "significa esa parte de la vida que me saca de la rutina, que me permite decir va', puedo hacer otro día más".



El catracho, que logró hacer reír a varios en la sala de redacción, relató que muchas veces es difícil que las personas comprendan el humor de adulto pero poco a poco se está abriendo camino.



Y una de esas formas es representando a Honduras en varios festivales de comedia. Uno que se aproxima es "La Molotera", el primer festival universal de Stand Up que se realizará en Guatemala el 28 y 29 febrero.

