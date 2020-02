Masivo apoyo en redes sociales a Angie Flores en La Academia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Paralizó a muchos hondureños los domingos por la noche, se volvió tendencia en redes sociales y re robó el corazón del público por su sencillez y encanto... estos fueron los principales efectos del talento que demostró Angie Flores durante su paso por La Academia.



No solo destacó por ganar todos los duelos y recibir -casi siempre- las mejores críticas, también se convirtió en la favorita del público para ganar el primer lugar del famoso concurso de música en México.



En redes sociales existe un club de fans de diferentes países (México, Guatemala, Honduras) para apoyar a la catracha en el concierto final. Asimismo, se hicieron perfiles donde publican detalles de la talentosa joven originaria del departamento de Cortés.



De igual manera, se crearon hashtags como #Angielivers #AngieFlores #AngieTodosContigo y #AngieLaReina en Twitter que se hicieron tendencia domingo a domingo. Con ellos pedían a los usuarios de esta red social sus importantes votos.



No hubo domingo donde el "quinto juez" no la eligiera como la favorita de la noche o le dejara mensajes sobre sus espectaculares participaciones.

Lea aquí: Las razones por las que Angie Flores merece ganar La Academia 2020

"Yo con Angie hasta la final"; "Te amamos reina"; "Angie será la ganadora"; "La mejor voz y talento"; son solo algunos de los mensajes de apoyo que recibe la joven de 19 años.



Otros que se sumaron a apoyarle fueron las "Armys" (fanáticas de BTS), pues la joven dejó claro que es fanática de la agrupación coreana, sin embargo, todo estuvo a punto de dar un giro inesperado tras un comentario de Angie sobre uno de los integrantes.



Las fanáticas del grupo asiático crearon un hashtag contra la catracha para que saliera de La Academia, pero la joven se disculpó en varias ocasiones. Situación que parece haberse calmado.



Sin duda alguna Angie no solo causó furor en el escenario de La Academia, también lo fue en Internet cada domingo desde que se descubrió su talentosa voz.



La hondureña se peleará el primer lugar del concurso con la canción "En cambio no" de la famosa Laura Pausini. ¡Vamos, necesita tu apoyo!

Vea aquí: Cómo votar por la hondureña Angie Flores en La Academia 2020