Reina Isabel II toma primera represalia contra Harry y Meghan

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-La reina Isabel II le prohibió a su nieto, el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, usar la palabra "Royal" dentro lo que sería su marca comercial mundial “Sussex Royal", misma que les generaría millones de dólares.

Esta sería la primera represalía de la monarca contra la pareja, que decidió renunciar a su título real y fondos de la corona el pasado 8 de enero de 2020.

Un portavoz explicó "off the record" al diario inglés Daily Mail que “simplemente no pueden usar esa palabra porque ya no pertenecen a la Realeza”.

Harry y Meghan utilizaron por primera vez la denominación "Sussex Royal" cuando pusieron distancias con el príncipe William y su esposa Kate Middleton. Los hermanos se han distanciado en los últimos meses, el primero explicó en octubre que transitan por "caminos diferentes".

Inversión

Recientemente, Harry y Meghan invirtieron miles de libras es un nuevo sitio web llamado, Sussex Royal, en complemento a su cuenta de Instagram, pero gracias a la prohibición esta inversión le generará pérdidas.



A lo anterior se suman otras actividades para generar dinero con su antiguo título. Harry trató de registrar a "Sussex Royal" como una marca comerial mundial, con el que se vendería una variedad de artículos que incluyen desde libros hasta ropa, pero un error de principiantes se lo impidió.



Los duques, o más concretamente sus asesores, olvidaron registrar su marca fuera de Reino Unido.

En junio de 2019 patentaron dos nombres, “Sussex Royal” y la de la fundación “Sussex Royal The Foundation of The Duke and Duchess of Sussex”. Solicitaron su explotación comercial en seis categorías distintas que engloban 100 productos, desde calcetines a bolígrafos pasando por derechos editoriales e impresos. Sin embargo, no hicieron lo propio con el resto de mercados potenciales, principalmente Europa y los Estados Unidos, este último donde la pareja pasa gran parte de su tiempo.

Como si fuera poco, además de la medida de la Reina, la marca ya fue registrada por otros oportunistas fuera de la isla.

Vida en Canadá

El príncipe, de 35 años, sexto en la sucesión al trono británico y, su esposa, una ex actriz estadounidense de 38, se instalaron a comienzos de este año en una lujosa mansión en las afueras de Victoria, en la costa oeste de Canadá, junto a su hijo Archie, nacido en mayo pasado.