Colombia ya tiene todos los documentos de Cathy Samantha

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cathy Samantha Murillo Brooks, hondureña aislada desde hace 25 días en una habitación de la universidad de Three Gorges, en la provincia de Hubei, China, como medida de prevención ante la epidemia de Covid-19, está a un paso de retornar a Honduras, informaron a EL HERALDO fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).



La Oficina de Protección al Migrante ya recibió toda la documentación de la estudiante hondureña, pues una vez que aterrice en Colombia, el gobierno de Honduras debe de encargarse con la totalidad de los gastos de su traslado al país.

Se manejó que la hondureña se podría quedar en Colombia, pero se confirmó que su traslado será casi inmediato.



Aun sin tener la confirmación oficial del gobierno de Colombia para sacar a la hondureña de China, la Oficina de Protección al Migrante ya envió el expediente al país sudamericano.

25 días de encierro en su

habitación lleva

Samantha Brooks. Solo

le permiten abrir la

ventana dos veces

al día.



Entre la información que presentó ayer la familia de la hondureña a la Unidad Municipal de Atención al Migrante (UMAR) de San Pedro Sula está una constancia de trabajo del lugar donde labora Angélica María Brooks, madre de la estudiante hondureña.



Le pidieron, además, fotografías del interior y el exterior de la casa en donde vive. Entre otras cosas le solicitaron recibo de la luz y constancias de impuestos de la alcaldía de La Lima. También la Oficina de Protección al Migrante pidió una copia de la partida de nacimiento de la joven estudiante y también de su mamá.



La información solicitada es para la compra de boletos desde Colombia a Honduras.

Se conoció que el vuelo de los colombianos hasta su país será el próximo 21 de febrero, por lo que la respuesta de Colombia debería ser hoy como plazo máximo, de lo contrario la hondureña se quedaría aislada en China por un tiempo indefinido por falta de opciones para salir.

Cathy Samantha el día de su graduación.

“En mi universidad se atienden casos confirmados”

“No sé nada, no sé porque aún no se han comunicado conmigo desde Colombia”, comentó angustiada a EL HERALDO la estudiante Cathy Samantha Murillo Brooks, aislada desde hace 25 días en un cuarto de la universidad Three Gorges en Hubei, China.



La hondureña confió que la situación no cambia mucho, el encierro es una pesadilla y la oración con su familia la mantiene positiva, “nos trajeron más comida, incluso alimentos preparados, eso ayuda mucho”.

Iniciativa Congreso Nacional pide fondos: Una

partida de urgencia de cien millones

para la Secretaría de Salud, a fin de

que esté lista para combatir el

coronavirus en caso de llegar al país,

fue presentada anoche al Congreso.

La iniciativa fue presentada por la

diputada Yojana Bermúdez, quien

dijo que es necesario que el país

se prepare mejor para encarar esta

enfermedad.

Destacó que la emergencia en China es total, “aquí en el hospital de mi universidad se atienden casos confirmados de Covid-19, pero el lugar es inmenso y nosotros no tenemos forma de tener contacto porque estamos encerrados”.