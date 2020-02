“Ayúdennos a sacar a Samantha de China”: el ruego desesperado de su tía

LA LIMA, HONDURAS.- “Al principio no decía mucho de la enfermedad porque ama sus estudios y no se quería venir, tenía la esperanza que todo pasara... pero ahora está muy triste por el encierro, la escucho desesperada”, relató a EL HERALDO Peggy Brooks, tía de Cathi Samantha Murillo Brooks, joven estudiante hondureña aislada en una habitación de la universidad de Three Gorges, en la provincia de Hubei, China, epicentro del coronavirus.



La señora, preocupada, explicó que la muchacha en primera instancia se quedó en China aun y cuando estaba de vacaciones por lo costoso que resulta el viaje.



“No teníamos la capacidad económica para que ella viniera a pasar vacaciones a Honduras, por eso se quedó allá, nunca nos imaginamos que esto iba a pasar”.

Hondureña en China: 'Confío en Dios, yo no pierdo la fe, me mantengo positiva'



Recordó que hace dos años, cuando la muchacha decidió salir de Honduras rumbo a China, “no fue una noticia que precisamente me alegró, pero es muy buena en los estudios, una niña muy inteligente y sabíamos que iba a aprovechar la oportunidad, por eso la apoyamos”.

No teníamos la capacidad económica

para que se viniera de vacaciones,

por eso se quedó en China”. Peggy Brooks



Brooks aprovechó la visita de EL HERALDO a La Lima, Cortés, para hacer un llamado al gobierno: “Ayúdennos a sacar a Samantha de China, no contamos con la capacidad financiera, sabemos que viene (de China a Colombia) un viaje el 21 (de febrero) con jóvenes de Colombia y deseamos que ella pueda ser parte de ese grupo”.

Cathy ya tiene más de tres años de vivir en China. Su familia está orgullosa de todos sus logros.





Recalcó que la media beca que tiene su sobrina no contempla el 100% de la alimentación, “ahorita durante el aislamiento, lo que le enviamos para un mes se tuvo que duplicar y aún así no ha podido recibir muchas cosas porque los alimentos están escasos porque muchas personas están aisladas en sus cuartos”.

Hondureña vive horror en China: 'Tengo miedo... es como una película de terror'



La señora comentó que a medida pasan los días escucha a la estudiante hondureña más desanimada, triste y que ellos tratan de alegrarla, recordarle la palabra de Dios para que no pierda la fe.



“Mis sobrinos se ponen a hacer cosas para hacerla reír, ella trata de hacer ejercicio en el cuarto, jugar con una pelota para entretenerse pero es difícil después de tantos días esperar que tenga ánimos”, dijo la señora. Recalcó el llamado al gobierno, “está la posibilidad, les pedimos su ayuda para tenerla de regreso aquí”.