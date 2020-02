En ascenso en la carrera por la Casa Blanca, Bloomberg a su primer debate

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-El multimillonario estadounidense Michael Bloomberg, en ascenso en la carrera demócrata para elegir al rival del presidente Donald Trump en las elecciones de noviembre en EEUU, participará el miércoles en su primer debate televisado de la campaña, anunció el martes su equipo.



El exalcalde de Nueva York (costa este) calificó para estar en el debate de Las Vegas luego de que dos nuevas encuestas de intención de voto en todo el país lo colocaron segundo, superando al otrora favorito Joe Biden y detrás del líder Bernie Sanders.



Con la Casa Blanca en el horizonte, su campaña aseguró que el magnate vendería Bloomberg LP, el gigante mundial de las noticias que lleva su nombre y lo convirtió en multimillonario, para evitar conflictos de interés.



"Mike publicará sus declaraciones de impuestos. Mike Bloomberg también venderá Bloomberg LP. No habrá confusión acerca de que cualquiera de sus activos financieros desdibuje la línea entre el servicio público y la especulación personal. Estaremos a 180 grados de Donald Trump en este tema", adelantó Timothy O'Brien, uno de los principales asesores del candidato.



En una entrevista transmitida el martes por la cadena CNN, O'Brien no especificó si lo haría en caso de una victoria en las presidenciales estadounidenses, o si eventualmente gana la nominación demócrata.



En 2018, Bloomberg había dicho que de resultar elegido, colocaría sus empresas en un fideicomiso a una persona de confianza o vendería sus negocios.



Ubicado como la novena persona más rica del mundo, dueño de una fortuna personal de 64.000 millones de dólares según Forbes, Bloomberg se sumó a la contienda demócrata recién en noviembre, casi un año después de muchos de sus competidores. Pero ha logrado sacudirla.



Un sondeo de NPR/PBS NewsHour/Marist a nivel nacional le otorgó 19% de respaldo, solamente detrás del izquierdista Sanders con un 31%.



En este sondeo, el moderado Biden, exvicepresidente de Barack Obama, ocupó el tercer lugar con un 15%, mientras que la senadora progresista Elizabeth Warren cosechó un 12%, y la pragmática senadora Amy Klobuchar, un 9%. El exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, quedó sexto, con un 8%.



Por su parte, una encuesta nacional de Reuters/Ipsos divulgada el martes también ubicó a Bloomberg en segundo lugar con un apoyo del 17%, detrás de Sanders (25%). Biden quedó tercero (13%), con Buttigieg pisándole los talones (11%), seguido de Warren (9%), y Klobuchar (5%).



El campo demócrata, en el que quedan ocho postulantes, se completa con el multimillonario Tom Steyer y la congresista Tulsi Gabbard, muy por detrás en los sondeos.

- "Comprar" la candidatura -

"Mike espera unirse a los otros aspirantes demócratas en el escenario y exponer por qué es el mejor candidato para derrotar a Donald Trump y unir al país", dijo el director de campaña de Bloomberg, Kevin Sheekey, en un comunicado.



"La oportunidad de discutir sus planes viables para afrontar los desafíos que tiene el país es una parte importante de la campaña", agregó.



Visto como un centrista, Bloomberg, de 78 años, ha ido subiendo en las encuestas tras gastar más de 300 millones de dólares en publicidad.



En el promedio de encuestas a nivel nacional compilado por RealClearPolitics, el magnate ha subido al tercer lugar, detrás de Sanders, también de 78 años, y de Biden, de 77.



Prueba del crecimiento de Bloomberg son los ataques cada vez más frecuentes que recibe, de Sanders, Biden y Buttigieg, pero también de Trump.



Sanders criticó muchas veces a Bloomberg por su intento de "comprar" su camino hacia la carrera presidencial. Otros candidatos lo cuestionaron por comentarios en el pasado considerados groseros, racistas o misóginos.



Bloomberg, que se financia su propia campaña y no acepta contribuciones, podrá debatir el miércoles luego de que el Partido Demócrata levantara una restricción fijada para los primeros debates: ahora ya no es necesario mostrar el apoyo de miles de pequeños donantes, solo cuentan las encuestas y el número de delegados que tengan los candidatos.



El debate del miércoles se llevará a cabo en Las Vegas, tres días antes de los "caucus" (asambleas ciudadanas) de Nevada, la tercera contienda en un maratónico proceso que se decidirá cuando uno de los contendientes obtenga la mayoría de los delegados (1.991) a la convención nacional que se reunirá en julio.



Pero Bloomberg no competirá en Nevada, como tampoco lo hizo en Iowa y New Hampshire, ni lo hará en Carolina del Sur el 29 de febrero. El multimillonario planea medirse por primera vez en la interna el 3 de marzo en el llamado "Súper Martes", cuando habrá votaciones en 14 estados, entre ellos los populosos California y Texas.



Bloomberg era demócrata hasta que dejó el partido en 2001. Fue alcalde de Nueva York durante tres períodos entre 2002 y 2013: su primer mandato fue como republicano, luego como independiente. Se volvió a registrar como demócrata en 2018.