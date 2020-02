El Atlético de Madrid "es una auténtica máquina", dice Klopp

MADRID, ESPAÑA.- El técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, advirtió este lunes del peligro del Atlético de Madrid, al que se medirá el martes en la ida de octavos de final de la 'Champions', asegurando que "es una auténtica máquina".



"A mí me parece una máquina, una auténtica máquina, siempre están ahí. Si no estás 100% metido en el partido, en cuanto pierdas la bola van a tener un tiro a puerta porque son muy buenos para eso", dijo Klopp en la rueda de prensa previa al encuentro.



"Jugar contra el Atlético es una de las cosas más difíciles en la vida de un futbolista, está muy bien organizado, es una máquina muy bien engrasada", insistió el técnico del Liverpool, que afirmó no entender las críticas hacia el juego del equipo y su entrenador, Diego Simeone.



"Puede que estén pasando una época de transición, pero van a crear oportunidades, va a ser muy complicado, lo que han jugado esta temporada no está tan mal y no le quita ningún tipo de oportunidad", añadió el técnico del vigente campeón de Europa.



Ante las críticas de juego poco brillante que acosan al Atlético, Klopp aseguró que "para mí, un fútbol que tenga éxito es un atractivo".



"Es muy intenso, tiene una filosofía y un plan de juego definido. Puede que como estamos en el país del 'tiqui-taca', la gente piensa eso (que no es brillante), pero yo soy alemán y admiro esas características", insistió Klopp.



El técnico del Liverpool elogió a Simeone, del que afirmó que "la gente dice que soy emocional en la banda, pero comparado con Simeone, yo estoy en nivel 4 y él en el 12 viendo los partidos".



"Lleva ocho años y sigue manteniendo el nivel de emoción, sus equipos siempre están organizados al nivel de los mejores del mundo, así que es uno de los mejores", dijo Klopp, que rechazó que su conjunto sea favorito.



"No necesariamente va a pasar el equipo que va mejor en la Premier, pero estamos aquí y nadie duda que somos ambiciosos, así que vamos a intentarlo", concluyó.