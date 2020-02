Sugieren no aplicar voto electrónico en Honduras

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El reciente fracaso del voto electrónico en República Dominicana puso a pensar ayer a expertos electorales y a dirigentes políticos hondureños sobre la conveniencia o no de aplicarlo en Honduras por el hecho de que, de no dar resultado, más bien agravaría la crisis política.

Los comicios municipales en el país caribeño fueron suspendidos el domingo porque el voto electrónico falló en la mitad de los centros de votación creando polémica y una crítica generalizada de la oposición a la Junta Central Electoral (JCE) porque supuestamente no previno el problema. República Dominicana ha sido junto a Brasil y Venezuela uno de los países vanguardistas en voto automatizado, que los entendidos consideran más seguro y con menos posibilidades de fraguar un fraude electoral.

Minutos después de retornar de República Dominicana, donde asistió en calidad de miembro observador del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, Augusto Aguilar dijo a EL HERALDO que el voto electrónico no conviene por el momento aplicarlo en Honduras. “Mi opinión es que no se diga, ni se ordene, ni se mande que se haga voto electrónico, pero que sí se deje como una opción”, afirmó el expresidente del Tribunal Supremo Electoral. “Para nuestro país”, añadió, “el mejor camino sería hacer proyectos pilotos empezando por una ciudad pequeña que si no funciona se puede repetir las elecciones en quince días de manera manual”.

Contó Aguilar que en las elecciones municipales de República Dominicana “el problema fue eminentemente técnico, ellos habían diseñado un proyecto para hacer una elección mixta (el 61 por ciento mediante el voto electrónico o automatizado y el 39 por ciento con voto manual)”, pero falló.

“Observamos que en ocho mesas dos no estaban funcionando porque las pantallas de la máquina no aparecía la planilla completa, la papeleta completa, solo aparecían dos o tres partidos de diez que estaban participando”. En Honduras el expresidenciable Salvador Nasralla es quien más ha estado demandando el voto electrónico.