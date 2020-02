Hondureña en China: “Confío en Dios, yo no pierdo la fe, me mantengo positiva”

Redacción

YICHANG, HUBEI, CHINA.-“Estoy bien, hoy (ayer), un poco más animada, porque mi tía me dice cosas graciosas para animarme y mi mamá también”, comentó a EL HERALDO Cathy Samantha Murillo Brooks, desde su pequeña habitación en la universidad de Three Gorges, en Yichang, provincia de Hubei, China, donde permanece aislada desde hace 24 días como medida de restricción ante la epidemia de coronavirus que enfrenta el país asiático.

Cansada del encierro, nerviosa y con dificultades para descansar, Brooks comentó que “mi tía me dio algunos remedios caseros para tomar cuando sea de noche y poder dormir”.

La estudiante hondureña que pasó su cumpleaños 26 el pasado 7 de febrero sola en su cuarto, no pierde la fe en Dios que su momento para salir de China va a llegar; “confío en Dios, me llamaron de Cancillería y me comentaron algunas opciones, yo no pierdo la esperanza, me mantengo bien, con la mente positiva, me dijo Nelly Jerez (vicecanciller hondureña) que están haciendo todo lo posible y cualquier cosa que no dude en llamarla a ella o a la embajadora de Honduras en Taiwán (Eny Bautista), que se ha portado de gran manera conmigo”.

En medio de la plática, Brooks se tomó un tiempo para recordar un poco de su niñez en La Lima y hablar de su vida en China, “Ufff, súper caliente es La Lima, pero China es mil veces más caliente cuando es verano... yo estudié en la escuela en que mi mamá da clases, un año ella me dio, siempre fui muy bien portada; hablando de China es muy lindo y súper seguro, se esmeran mucho por la seguridad de las personas”.

Consciente de la enfermedad que amenaza China, reconoció que en Honduras la enfermedad sería difícil de combatir y explicó cómo ha ido aprendiendo del Covid-19, “yo podría contribuir un poco con información, porque el hospital de aquí de la universidad es uno de los que está atendiendo pacientes y poniéndolos en aislamiento”.

