"Está como presa...que la saquen de ahí", suplica madre de hondureña que vive horror en China

LA LIMA, HONDURAS.- “Yo sé que mi hija es fuerte, tiene positivismo, pero sí, la escucho bajada, bien preocupada, de repente no me dice todo por no preocuparme, pero como madre, sé que ella está sufriendo, pasando un momento crítico”.



Así reaccionó a EL HERALDO, que se trasladó hasta su humilde vivienda en el barrio El Centro de La Lima, Cortés, doña Angélica María Brooks, madre de Cathy Samantha Murillo Brooks, la estudiante hondureña aislada desde hace 24 días por la epidemia de Covid-19 en una habitación de la universidad Three Gorges, ubicada en la ciudad de Yichang, ubicada a dos horas en tren de Wuhan, Hubei, China, epicentro del virus.

Brooks es maestra de inglés en la escuela primaria Kings and Queens, y le abrió su corazón en exclusiva a EL HERALDO ante el sufrimiento de su hija.



“Samantha está netamente en su habitación, viendo para afuera por una ventana, está como presa, sé que ella se pone por momentos nerviosa, triste, histérica, porque nunca había pasado eso, primera vez en su vida, me pongo yo en los zapatos de ella y estar solo en una habitación por 24 días de no salir para nada, es terrible”.



La madre, que con mucho esfuerzo y la ayuda especial de su tía Peggy Brooks y algunos familiares lograron ajustar el dinero para que su hija saliera del país a estudiar al extranjero, no soporta la incertidumbre que están viviendo.





“Ella se ganó una media beca porque es una estudiante brillante, hemos hecho un esfuerzo increíble para pagar el resto de la beca, pero se lo merece, es una muchacha genial... va a salir de esta, en cada llamada que le hacemos la alimentamos con la palabra de Dios, ¡Samantha, fe!; ¡Samantha, fe!, le repito.

Adentro de mi corazón estoy quebrantada, pero cuando hablo con ella trato de ser fuerte, poner mi positivismo lo más que puedo, como madre, porque quiero que sienta mi amor”, dijo a EL HERALDO.



Consciente que su situación económica no es precisamente la mejor, hizo un llamado al gobierno, como madre luchadora, honrada, que solo trabaja por sacar adelante a una estudiante que desde que llegó a China ha puesto el nombre de Honduras en alto.

La madre compartió con EL HERALDO la última fotografía que se tomó con su hija en el aeropuerto.

Miedo y encierro: El drama que vive la hondureña Cathy Samantha Murillo en China

“Estoy pidiendo ayuda al gobierno, si pudieran meter mano para ayudarla, me interesa que me la puedan mandar aquí, pero aunque sea a un país vecino, donde esté a salvo, la incertidumbre de no saber qué va a pasar es terrible, yo me comunico con ella a diario, le pregunto cómo estás, que son preguntas que uno sabe que no está bien, pero trato de darle ánimos. ánimo, usted es una guerrera, usted va a salir de eso”.

Me quebranto detrás de ella, enfrente

soy una mujer positiva y la aliento; yo

espero que Dios la cubra. Son pruebas

que hay que pasar para ser alguien en

la vida". Angélica María Brooks





Con un nudo en la garganta, la madre de Samantha trata de sacar fuerzas de su interior por su hija. “Me quebranto detrás de ella, enfrente soy una mujer positiva y la aliento, yo espero que Dios la cubra, son pruebas que hay que pasar para ser alguien en la vida, todas las pruebas difíciles traen un bien al final”.



A continuación parte de la entrevista que la madre confió a EL HERALDO:



¿Qué le contó Samantha? ¿Hoy qué platicaron?

Ella está bien preocupada porque al principio podían salir, ahora está netamente en su habitación viendo solo para afuera por una ventana, está como presa, sé que ella se pone por momentos nerviosa, triste, histérica, porque nunca había pasado eso, primera vez en su vida, me pongo yo en los zapatos de ella y estar solo en una habitación por 24 días de no salir para nada.



¿La falta de comida y el agua se suman al aislamiento?

Nosotros le mandamos un dinerito pensando que todo iba a pasar, pero todo empeoró, ella compró comida para cierta cantidad de días, pero todos los compañeros que quedaron en la universidad hicieron lo mismo, entonces, la comida se está agotando, el agua igual, es preocupante.



¿Ella se mantiene fuerte?

Yo sé que mi hija es fuerte, tiene positivismo, pero sí, ahora la escucho bajada, bien preocupado, de repente no me dice todo por no preocuparme a mí, pero como madre sé que ella está sufriendo, pasando un momento crítico.



¿Cómo trata de animarla?

Pues nosotros tenemos el conocimiento de Dios, la Biblia, le mandamos textos bíblicos que hay que tener fe, mucha fe, son cosas que van a pasar, es bien arraigada nuestra fe en Dios, va salir de esta, la alimentamos con la palabra de Dios. ¡Samantha, fe! ¡Samantha, fe!, le repito.

Adentro de mi corazón estoy quebrantada, pero cuando hablo con ella trato de ser fuerte, poner mi positivismo lo más que puedo como madre.



¿Son momentos duros?

La incertidumbre de no saber qué va a pasar es terrible, yo me comunico con ella a diario, le pregunto cómo estás, que son preguntas que uno sabe que no está bien, pero trato de darle ánimos. ánimo, usted es mi guerrera hija, usted va a salir de eso.

Me quebranto detrás de ella, enfrente soy una mujer positiva y la aliento, yo espero que Dios la cubra, son pruebas que hay que pasar para ser alguien en la vida, todas las pruebas difíciles traen un bien al final.



¿Desde que escuchó de la enfermedad se alertó?

Desde que ella nos explicó que estaba a dos horas del lugar mi corazón empezó a latir rápido, dije Dios mío, no es como que le diga que está en otro país la enfermedad, ella está cerca, yo espero que el señor presidente me escuche, mi angustia como madre y me va a ayudar.

"Samantha solo puede ver afuera por

una ventana, está como presa, se

pone nerviosa, triste, histérica por

momentos, pero no es para menos,

son 24 días ya". Mamá de Samantha





Les pido que se acuerden que si la traen o la mueven a otro país en su momento tiene que regresar a estudiar y no tenemos recursos para mandarla otra vez, me le den esa oportunidad, que no se vayan a olvidar, no importa de dónde sea, pero que la saquen de ahí.



Ella representa a Honduras muy bien en China.

En todo trata de representar a Honduras, camina con la Bandera, está orgullosa del país, para ella su Bandera es algo importante, ella es súper sociable, amigable, llegó al país y en menos de un mes tenía muchos amigos, me cuenta que su compañera de cuarto le decía ‘Samantha cómo hacés, yo ya llevo dos años aquí y no me puedo relacionar’, pero dependió de cómo la educamos, le dimos principios, el día que sea alguien en la vida debe acordarse de donde viene, que somos personas humildes y trabajadoras.

¿Es muy sobresaliente?

Vimos que era una cipota que le da a lo ancho en el estudio, es sobresaliente, ella cursó desde primero hasta sexto grado aquí en la escuela y fue una niña de medallas, reconocimientos, al ver yo esa iniciativa, ella me llamó que le salió una media beca para China entonces le dije que la iba a apoyar, no tenemos grandes recursos, soy una mujer de mediana situación económica, pero al verla que quería salir adelante como toda madre la apoyamos, mi tía y yo.



¿Ya está muy avanzada en los estudios?

Ella tiene que cursar cuatro años y este octubre (de 2019) ella comenzó su tercer año, y solo le falta uno, no quisiera, porque se ha realizado una gran inversión, pero ante la situación desearía que salga de ahí y luego nos ayuden a que retome sus estudios.