Premios Lo Nuestro: Hora y dónde ver la gala

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Faltan pocos días para la entrega de Premios Lo Nuestro 2020 (edición 32). Este jueves 20 de febrero todos los artistas del momento están preparados para esta gala.



La entrega de galardones a la música latina se realizará en el American Airlines Arena de Miami y los mismos artistas serán los presentadores.



La gala será transmitida por Univisión únicamente y estos son los horarios de la transmisión.



6:00 PM

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.



7:00 PM

Canadá, Colombia, Cuba, Ecuador, Haití, Panamá, Perú y Miami.



8:00 PM

Bolivia, Puerto Rico, Guyana, República Dominicana y Venezuela.



9:00 PM

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.



12:00 AM

Irlanda, Portugal y Reino Unido.



1:00 AM

Albania, Alemania, Bélgica, Croacia, Eslovaquia, España, Francia, Italia, Marruecos, Noruega, Países Bajos, Polonia, Suecia y Suiza.



2:00 PM

Finlandia, Grecia, Rumania y Sudáfrica.



3:00 AM

Rusia y Turquía.



6:30 AM

India.



7:00 AM

Indonesia y Vietnam.



8:00 AM

Filipinas, Malasia, Singapur y Taiwán.



9:00 AM

Japón.

