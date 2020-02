Los famosos que presentarán Premios Lo Nuestro 2020 a la Música Latina

La intérprete de 'No me acuerdo' presentará por primera vez a la cabeza de una producción de esta magnitud. Foto: Instagram.

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- La gala de Premios Lo Nuestro 2020 es este jueves a las 6 de la tarde y todo está listo en el American Airlines Arena de Miami, incluso los famosos que estarán presentando la esperada noche.



Los integrantes del grupo Morat, la actriz Selenis Leyva, Kimberly Dos Ramos, Jaime Camil, son parte del repertorio de artistas que ya fueron confirmados como presentadores en la ceremonia.



La entrega 32 de Premio Lo Nuestro a la Música Latina será precedida por un show desde la alfombra magenta a cargo de Raúl de Molina, Chiquinquirá Delgado, Borja Voces y Rafael Araneda.

LEA: La doctora Ana María Polo dejará Telemundo y Caso Cerrado



En la "Noche de Estrellas" los cantantes Pitbull y Thalía serán conductores centrales de la gala. Junto a ellos estará la guapa modelo y presentadora Alejandra Espinoza.



La intérprete de "No me acuerdo" presentará por primera vez a la cabeza de una producción de esta magnitud.



Thalía además compite en la categoría Artista Social contra Anuel AA, Natti Natasha, Chiquis Rivera y Ángela Aguilar.



La ceremonia de los premios "más importantes de la música latina" también tendrá numerosas celebridades, entre ellos la banda colombiana Morat, Kimberly Dos Ramos y Los Rivera Destino.

ADEMÁS: ¿Qué canción interpretará Angie Flores en final de La Academia?



La actriz cubana Selenis Leyva, famosa por su papel de Gloria en la serie ‘Orange is the new black’, también forma parte de la lista de presentadores de la esperada fiesta de la música latina.

Ulices Chaidez, Farina, Juan David Castaño Montoya, Christian Nodal, Ilia Calderón, Sandra Echeverría, Sofía Reyes y los reconocidos actores Jaime Camil y Galilea Montijo completan la relación de estrellas que se darán cita en el evento de Miami.