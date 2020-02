La doctora Ana María Polo dejará Telemundo y Caso Cerrado

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- ¿Caso Cerrado llegó a su fin? La abogada más famosa de la televisión hispana, Ana María Polo, anunció que será en el 2021 que le dirá adiós a su programa en Telemundo.



Polo, quien es muy conocida en el mundo de habla hispana, aseguró que tiene nuevos proyectos y metas en mente que serán igual de maravillosos que su actual show de televisión.



"Este es mi último año en televisión", aseguró la conductora de 60 años durante una entrevista. "Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de a rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también".

Se conoció que la dra. Polo tiene una propuesta para participar en una película en la que ella sería la protagonista.



Aseguró que ya tomó su decisión porque "No quiero seguir haciendo televisión abierta, ya quiero terminar este compromiso que me queda y hacer otras cosas".



Informó que aún seguirá grabando los episodios por el resto del año para cumplir con los compromisos y luego estar libre para iniciar una nueva vida.

