Milagro Flores: "Después de la cirugía empecé a llorar... me quería morir"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-A nuestra invitada de hoy, un mensaje de texto le cambió la vida... pasó de las aulas de clases a las cámaras de televisión en un abrir y cerrar de ojos. Se trata de Milagro Flores, presentadora del canal Hable Como Habla (HCH). Amada por unos y criticada por otros desfiló por las instalaciones de EL HERALDO tras sus cirugías estéticas, arrancando suspiros y poniendo nerviosos a varios.

"Aún me siento adolorida", fueron las palabras de la presentadora al llegar a las instalaciones del diario para sentarse en un sillón verde de la recepción. Aunque apenas tenía 15 días de haber salido del quirófano, Milagro lucía muy bien.

Su llamativa camisa amarilla dejaba al descubierto un discreto aumento de busto, pero también delataba una segunda intervención: una lipoescultura que la dejó con cintura de "avispa".

Su vida en las cámaras...

Con más de 700 mil seguidores en su cuenta de Instagram, Milagro es una de las presentadoras más populares de Honduras, algo que nunca imaginó. Poco a poco relata cómo fue que le llegó la oportunidad de incursionar en televisión.

"Llegué a la televisión por un mensajito. De repente un día aburrida y cansada de hacer lo mismo (tenía como tres años de trabajar como docente dando clases) escuché a don Eduardo diciendo que quería personal, chicas o chicos que quisieran trabajar en los medios de comunicación... que HCH les abría las puertas y que se comunicaran con él. Dio un número de teléfono, yo lo anoté, me levanté y dije: 'mami, yo le voy a escribir a Don Eduardo' y ella me dijo: '¡estás loca!, cuántos mensajes le han de caer a ese señor, no te va a contestar', 'a mí no me importa', le respondí".



Luega agrega: "No me llamaba la atención la televisión, nunca fue mi sueño ser presentadora, nunca se me cruzó por la mente".

Aún incrédula Milagro se arriesgó. "Le escribí 'hola don Eduardo, le saluda Milagro Flores'. Le dije que había participado en certámenes (Miss Honduras Petite 2015 y madrina de la Univerisidad Pedagógica) le mandé todo y le dije que me gustaría ser parte de HCH".

"Me respondió 'mucho gusto tita, llame a este número y venga el martes'. Yo estaba sorprendida porque me contestó en menos de un minuto y dije: 'si recibió tantos mensajes y leyó el mío es porque es para mí'".

Día de la entrevista...

"Cuando fui, mi mami fue la persona más negativa del mundo, todo lo contrario al resto de mamás. Me decía: 'no te van a aceptar', 'no te van a agarrar', 'trabajan 24/7', 'esas mujeres pasan ahí metidas y te van a criticar'".



"Fui y habían muchas chicas, de esas quedamos cinco. Nos prepararon por una semana y empecé un jueves 5 de febrero. Después de ese día, la historia está contada..."

¿Cómo fue la primera vez frente a las cámaras?

"¡Uy, perece! ¡Ni quiera Dios y la Virgen! Me acuerdo que entré para prensa porque HCH no tenía mucho entretenimiento, aún venía consolidándose. Empecé leyendo los mensajitos al abogado Pablo Gerardo Matamoros y como la gente escribe por la banana me tocaba descifrar lo que ellos querían decir. Cuando llegué el abogado estaba súper serio porque era el noticiero estelar de la noche... y yo bien alegre y sonriente. ¡Nada que ver con mi personalidad! Y él como que: 'tita, disculpe, es un noticiero, no es una revista ni un programa de entretenimiento, póngase seria'. Me costó mucho porque mi personalidad no es nada seria".



"Lo bueno del canal es que después me dio la oportunidad de estar en ambas cosas, noticias y programas de entretenimiento. La primera vez me sentí súper nerviosa en la sección de entretenimiento, pero en el Karaoke de HCH me sentí como pez en el agua".



¿Cómo es la relación con sus campañeros de trabajo?

"Desde que entré al canal mis compañeros me han apoyado bastante. Trabajamos mucho, en el canal se trabaja mucho. Mis compañeros me han ayudado".



¿Cómo maneja los comentarios negativos?

"A veces la gente dice: 'pobrecita, ha de pasar frustrada por lo que dice la gente', pero créame que no. Si estoy contenta con mi familia, con Dios y mi pareja, lo demás no es importante. A la gente le gusta la cizaña, molestar y decir cosas negativas".

"A veces digo: 'pobrecito, míralo criticándome cree que me va a quitar el sueño'. Se lo juro que es lo que pienso cuando me escriben o me llaman para decirme cosas malas. ¡Ay tita, que Dios los bendiga y que tengan paz en su corazón!".

Sentada y aún sonriendo frente a la cámara, llegó el turno de hablar sobre su reciente intervención estética....

¿Milagro Florea se siente bella?

"Sí, me considero una mujer hermosa. Dios me hizo perfecta. Desde que nací me considero una mujer súper bella. Todas las mujeres somos bellas y tenemos que querernos como Dios nos hizo, pero no conformarnos, ese es el detalle... decir 'Dios así me hizo y así me quedo'. No, hay que buscar mejorar... tampoco la perfección, porque nadie es perfecto, pero sí buscar mejorar y yo me amo así como Dios me hizo y más ahora.



¿Más ahora? ¿Por qué Milagro?

"Más ahora que vengo tuneada (ríe a carcajadas) Ya con unos arreglitos más que quería hacerme desde hace mucho tiempo. Las mujeres nunca estamos conformes, la verdad.

Si una tiene el pelo liso, lo quiere colocho y así. Yo estaba feliz como Dios me hizo pero siempre pesé ¿cómo me vería con un poquito más de...? Y siempre quise hacerlo, pero sin exagerar ni pasarme de la línea. Hay que ser realista... del tipo de cuerpo dependen los arreglitos".



Cuéntele a nuestros amigos de EL HERALDO ¿qué se hizo Milagro Flores?

"Pues fíjese que al inicio solo quería hacerme un aumento de senos, agregarme dos tallas más. Después, asesorándome por el cirujano él me decía: 'tienes un cuerpo súper bonito, si te hacemos una lipoescultura te mirarías mucho mejor porque eres chiquita, se miraría la cintura más bonita, con un poquito más de busto', entonces dije 'dele pues'. No lo pensé dos veces".

"Me fui de vacaciones a Colombia y regresé relajada. No estaba nerviosa, mas bien estaba emocionada porque decía 'por fín voy a hacer lo que tanto quería. Voy a abrir los ojos y despertaré regia, diva y empoderada', pero ¡no fue así! ¡no fue así! nada que ver".

¿Qué pasó durante la operación?

"No quiero acordarme porque me voy a poner a llorar. Yo había platicado con otras chicas que se habían operado y me decían: '¡uy sí, yo me operé y salí tranquila!' entonces pensaba... yo también quiero".

Luego agrega: "Cuando despierto después de la cirugía, me quería morir. Estaba toda inflamada y moreteada, no me podía mover. Tenía una sonda aquí, drenos por el otro lado y aquel dolor que no tiene idea. Empecé a llorar y decía '¿a qué hora me metí en esto?, yo estaba bien, ¿por qué me hice esto?' Me arrepentí en el momento, después de la cirugía, la misma tarde, empecé a llorar. Se los cuento para que sepan por lo que pasé, si ustedes van a hacerlo".

"Mi mamá me preguntaba 'qué te pasa' y empecé a llorar. Christopher (su novio) también estaba ahí conmigo. Él desde el inicio no estuvo de acuerdo, me decía 'para qué te vas a operar, así estás bien'".

¿Qué complicaciones hubo?

"La cirugía se complicó, eso la gente no lo sabe. Dije que iba a publicar todo el proceso, pero después no pude porque me sentía tan mal que no quería ver a nadie... solo a mi mamá y mi pareja. No podía ir al baño sola. Estuve tres días interna porque perdí mucha sangre, son cosas que en la cirugía pueden pasar pero que muchas veces no dicen. ¡Gracias a Dios que yo estaba en buenas manos".

"No me podían despachar porque no me reponía. Me sentaba y me iba de lado, me tuvieron que poner sangre. Pensé que todo iba a mejorar cuando me dieran de alta, pero no, solo iba iniciando. En mi casa ya no estaba la enfermera y no podía dormir ni comer, así que me ponía a llorar".

"No sé... creo que ha sido una de las experiencias más difíciles que he pasado en mi vida. Yo quería recuperame ya, pararme y salir bien, pero no podía".

¿Se arrepiente Milagro ahora?

"No me arrepiento porque veo los resultados, pero en el momento sí. Yo tenía una idea de la cirugía, pero no era nada de lo que me había imaginado. Me frustré y entré en una depresión horrible".

¿Cuándo se verán los resultados finales?

"Supuestamente en seis meses... allá por los años 1600 (ríe)".

Más confesiones

Milagro confesó que sus operaciones tuvieron un costo de 50 mil lempiras y que el encargado de esculpir su nueva silueta fue el médico cirujano Emec Cherenfant.

A las chicas que quieren operarse ¿qué les aconseja?

"Muchas mujeres me critican en redes sociales y me dicen 'plástica, no estabas conforme como Dios te hizo', 'hija del Diablo, arrepiéntete' y cosas así, pero sé que muchas chicas quisieran operarse. Hay gente hipócrita, pero sí tienen el sueño de operarse, como yo lo tenía, busquen un profesional y no se pongan en manos de cualquiera porque es algo bien delicado, desde el momento que entran al quirófano se corre un riesgo".

Tras confesarnos su experiencia con el bisturí, llegó el turno de ver cómo está el corazón de la presentadora.

"Enamorado, feliz, tengo paz en mi corazón. Siento que Dios me puso a Christopher en el camino por algo. Él me ha apoyado mucho, ha estado conmigo siempre. Creo que eso es muy importante, porque en el medio hay mucha cizaña. Nunca faltan comentarios como: 'yo miré a Milagro con fulanito' y quizás es mentira. Encontrar a alguien que confie en uno es bien difícil".



¿Cuántos años tiene de relación ?

"Vamos a cumplir dos años".



¿Hay boda para este año?

"¡Noooo, todavía no! Bueno no sé él, pregúntele a él, pero todavía no, no tenemos planes de casarnos todavía. Más adelantito creo yo".



¿Usted quiere boda?

"Sí. Antes cuando estaba más cipota no quería casarme, nada que ver, pero ahora sí. Además me gustaría tener gemelos. Quiero casarme de blanco, llegar al altar, decir 'sí acepto' y llorar".

No dejamos pasar la oportunidad y consultamos sobre la infancia de Milagro.... la presentadora hizo un viaje en el tiempo.

"Tuve una infancia súper bonita. Crecí con mi mamá y papá, tuve una familia bien unida, no tengo hermanas, solo cuatro hermanos varones: Henry, Franklin, Luis, Leo, yo y el menor, entonces siempre crecí rodeada de niños":



"Como no tenía hermanas me tocaba juntarme bastante con ellos, pero nos llevamos bien. Mi infancia fue bonita, pero no lo tuve todo. Creo que era de las niñas que si le tocaba jugar con una muñeca de trapo era feliz, no como ahora que si los niños no tienen el último celular se deprimen, ese no era mi caso. Aún con todas las carencias yo era feliz y mis papás se preocuparon por dame lo mejor".



"Era relajera, me mandaban a la pulpería y a mí se me olvidaban las cosas... pero creo que a todos los niños les pasa".



¿Qué estudió?

"Estudié en la Escuela 20 de Julio y después en el Instituto Mixto Renacer de la colonia Cerro Grande. Luego decidí estudiar Artes porque me gusta mucho pintar y dibujar".

"Siempre quise ser maestra de Artes Plásticas, así que hice el examen de admisión en la Escuela Nacional de Bellas Artes y lo pasé. Luego egresé con el título de maestra en Artes Plásticas y luego ingresé a la Universidad Pedagógica Francisco Morazán (UPNFM) a sacar la licenciatura en Educación Artística".