EN VIVO: Motagua empata 0-0 ante Atlanta United en el Olímpico

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El Motagua empata 0-0 ante el Atlanta United este martes en el estadio Olímpico de San Pedro Sula, en la zona norte del país.

Los dirigidos por Diego Vazquez llegan motivados e ilusionados tras vencer 1-0 al Real España el sábado pasado.

En las horas previas al partido, jugadores como Emilio Izaguirre están dispuestos a “sacar la cara por Honduras”. Izaguirre afirmó que no se sienten inferiores pese a la abismal diferencia de presupuesto y plantel entre los Azules y The Five Strips.

Por otra parte, Atlanta United llega como el claro favorito a este cruce gracias a su plantel que cuenta con jugadores como Gonzalo “El Piti” Martínez, Josef Martínez y el experimentado arquero estadounidense Brad Guzan; además cuenta con la dirección técnica del holandés Frank de Boer.

El Atlanta United accedió a la Liga de Campeones gracias a su título en la US Open Cup ante el Minnesota United, sumando así su segunda participación en la competencia.

Actualmente los del estado de Georgia están en pretemporada, ya que la Major League Soccer (MLS) reanuda sus actividades en marzo, lo cual los ha mantenido con falta de actividad profesional, algo que el Ciclón querrá aprovechar para sacar la ventaja e ir con posibilidades a tierras norteamericanas.

Alineaciones

Motagua: Rougier, Crisanto, Pereira, Santos, Elvir, Castellanos, Mayorquín, Galvaliz, López, Castillo y Moreira. DT: Diego Vázquez.



Atlanta United: Guzan, Escobar, Meza, Walkes, Adams, Lrentowicz, Hyndman, Remedi, Barclo, "Pity" Martínez y Josef Martínez. DT: Frank de Boer.