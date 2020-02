Mauricio Oliva: “A mí nadie me fue a rogar para que me lanzara”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El líder del movimiento Juntos Podemos, Mauricio Oliva, realizó una gira por el departamento de Intibucá, donde se reunió con líderes y simpatizantes de su estructura política.

“Vengo aquí a hacer un compromiso con ustedes, soy de carne y hueso, me pueden tocar, no me escondo, a mí nadie me fue a rogar a mi casa para que me lanzara; le dije al @PNH_oficial, aquí estoy presente y voy hasta el final con ustedes”, escribió Oliva en su cuenta oficial de Twitter.

“La mayoría silenciosa es el hombre que va a su trabajo y ruega que no esté tomada la calle, son los padres de familia que se nos hacen eternas las horas de la noche esperando que el hijo regrese, ellos merecen una respuesta y en Honduras sólo el Partido Nacional de Honduras está preparado para ello”, aseguró el también presidente del Congreso Nacional.

“En mi vida política jamás he recurrido a la descalificación, ni siquiera contra los adversarios de los otros partidos políticos, por eso es que ustedes no oyen de ningún líder de la oposición una palabra ofensiva hacia mi. Respeto, trato horizontal, incluyente, es lo que necesita Honduras”, detalló.