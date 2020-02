Hondureña vive horror en China: "Tengo miedo... es como una película de terror"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Tengo mucho miedo, yo confió en Dios... solo espero no contagiarme para volver a Honduras”, relató entre lágrimas y sollozos a EL HERALDO Cathy Samantha Murillo Brooks, una brillante estudiante hondureña que lleva 23 días en cuarentena en su cuarto de la universidad de Three Gorges, ubicada en la ciudad de Yichang, a dos horas en tren de Wuhan, Hubei, China, epicentro del virus Covid-19 o coronavirus.

La joven estudiante de ciencias farmacéuticas implora a las autoridades hondureñas para que la ayuden a salir de la zona, como lo han hecho con los estudiantes de otros países del mundo. “No tengo contacto con el exterior, estoy aislada, es como una película de terror donde usted no escucha más que la ambulancia y carros del gobierno afuera”.

Brooks no pierde la fe, su familia es un motor y sus oraciones diarias su fortaleza. “Paso con la preocupación de todo esto, ni ganas de comer me dan, no he podido dormir en casi tres días y si duermo, solo una o dos horas”.

Esta es la habitación asignada por la universidad Three Gorges a la joven hondureña Cathy Samantha Murillo Brooks, quien porta orgullosa el Pabellón Nacional.



Dramática situación

Desde la embajada de Honduras en la República de China (Taiwán) han tratado de ayudarla, pero debido a que Honduras no tiene relaciones diplomáticas con China todo se ha complicado. “Agradezco a la embajada en Taiwán, han estado pendientes de mí... y les pido que si no tenemos relaciones con este país (China) que lo hagan por medio de otro, Japón, Corea, incluso Rusia, porque vi que hay una embajada de Honduras en Rusia para que puedan ayudarme a trasladarme hasta que las cosas mejoren”.

La situación de la estudiante hondureña es dramática. Está en depresión y las medidas cada vez son más estrictas, vive encerrada, la comida escasea y el agua no es la mejor

“Se me hace eterno el día, como poco, incluso ahorita, porque todavía tengo ciertas cosas, pero han pasado seis días que no han regresado para decir aquí hay comida o tengan estos ingredientes y cosas... aquí hay dos ventanas y puedo ver para afuera un poco, pero incluso nos pidieron que solo abramos las ventanas dos horas y después cerrarlas por protección, porque nunca se sabe qué puede pasar”.

Con la incertidumbre de no saber qué va a pasar con ella, agradeció a los suyos: “Mi familia no es adinerada ni nada por el estilo, solo que se queman el lomo día a día para darme un mejor futuro”.

A continuación parte de la plática que en exclusiva tuvo EL HERALDO con esta valiente joven hondureña que se encuentra bajo resguardo ante el asecho de una enfermedad que tiene al mundo en estado de alerta:

En una imagen enviada por la joven a EL HERALDO se aprecia cómo los estudiantes permanecen encerrados en sus habitaciones.

-Samantha, ¿cuál es su situación actual en China?

Tengo 23 días de cuarentena, en los que no he podido salir afuera, estoy encerrada en el dormitorio.

-¿En qué momento se agudizó la crisis?

Al principio las cosas no estaban tan mal en el sentido que la universidad tenía la posibilidad de comprarnos comida, no podíamos salir pero podíamos comprarla, pero ahora es bien difícil porque estamos escasos tanto de alimentos como (de) equipo para protección. Las mascarillas están agotadas y pues cada dos semanas nos traen dos mascarillas, entonces, esas usamos por mientras nos entregan las otras, por mientras puedan conseguir.

-¿La comida se agota?

Sí, nos traen la comida, pero habemos alrededor de 400 estudiantes internacionales que aún estamos en dormitorios, y usted sabe que cuando no hay ningún supermercado abierto o solo uno y toda la ciudad está comprando en el mismo lugar, las cosas se terminan, entonces, ellos están tratando de buscarnos productos pero el problema es que esto viene con una lista, si yo digo quiero comprar algo, me ponen en una lista de espera y las primeras personas que pidieron reciben y los demás tenemos que esperar, entonces, no es que nos traen a todos por igual, va por espera.

-¿No pueden cocinar?

Hace como una semana tuvimos problemas porque hubo un pequeño incendio en uno de los dormitorios de mujeres porque vivimos separados, no mixtos, entonces, el problema es que ahora ya no pueden ni cocinar, y en los dormitorios es prohibido, por la ley, la mayoría de cosas que compramos son enlatadas y que se puedan comer sin ser cocidas.

-¿Servicios de luz y agua?

El agua se ha estado acabando y tenemos que estar tomando agua de la pila, mi familia me dice que la hierba y le ponga gotas de limón, si ustedes investigan, el agua potable en China no es muy buena, no es saludable, a pesar de la condición que tienen no es igual... se puede sentir, incluso, cuando uno se baña mucho químico en ella, entonces tenemos ese problema.

-¿Están informados de lo que pasa en el exterior o no saben nada?

Yo vivo en una ciudad a dos horas de la ciudad de Wuhan, que es el epicentro, dos horas por tren de velocidad, en carro serían seis horas, por estar cerca nos pusieron en cuarentena a todos y cada día nosotros podemos ver los datos específicos de cuántas personas están infectadas, cuántas se recuperan.

Cada día hay más de 9,000 personas infectadas confirmadas, solo en la provincia de Hubei hay 40,000 mil personas infectadas. En mi ciudad hay más de 800 personas infectadas.

-Usted se comunicó con la embajada de Honduras en Taiwán, ¿qué le dijeron?

Pedí ayuda a la embajada de Honduras en Taiwán para ver si me pueden ayudar, pues han evacuado algunos estudiantes y yo entiendo que Honduras no tiene relación con China porque cuando yo vine aquí tuve que ir a Costa Rica a hacer el visado, y yo aquí soy la única estudiante de toda América en esta ciudad, me dijo (la embajada de Honduras en Taiwán) que es difícil que ayuden, han tratado de enviarme cosas pero no se puede por las restricciones de no traer cosas a la provincia, no tengo contacto con el exterior, estoy aislada.

"La universidad no nos ha dicho nada, que son 40 días, solo nos dijeron que estamos en cuarentena indefinida hasta que el gobierno (de China) decida lo contrario", relató la joven a EL HERALDO.



-¿Cómo pasa los días?

Créame, incluso ahorita que le estoy hablando, tengo nervios, porque estar solo 23 días, porque yo tengo una compañera de cuarto, pero ella se fue cuando salimos de vacaciones que fue antes que estuviera el virus, entonces yo decidí quedarme porque quería pasar la festividad (el año nuevo chino) aquí, luego ella se quiso regresar pero la universidad le dijo que no, entonces estoy sola, ha sido muy triste y desesperante con la ansiedad de saber qué va a pasar mañana, si voy a poder regresar a Honduras.

-¿Le tocó aguantar hambre en algún momento?

No aguanté hambre porque yo como poco, y lo que pude comprar y lo que me han traído, pero paso con la preocupación de todo esto y ni ganas de comer me dan, sin mentirle no he podido dormir en casi tres días y si duermo, solo una o dos horas.

-¿Qué les han dicho en la universidad?

La universidad no nos ha dicho nada, que son 40 días, solo nos dijeron que estamos en cuarentena indefinida hasta que el gobierno (de China) decida lo contrario.

-¿Las restricciones son muy fuertes?

Esta prohibido salir, ni siquiera carros, los únicos carros que deben andar son los del gobierno, transportando pacientes y personas que necesiten ayuda médica, los médicos y enfermeras están trabajando sin protección porque no hay mascarillas, incluso hoy vinieron ocho doctores de otra ciudad con enfermeras porque no se dan abasto con tantas personas.

-¿Su familia lucha para poder sacarla de China?

Mi familia quiere hablar con algún representante de la República de nuestro país, pues aunque no tengamos relaciones bilaterales, otros países sí y desean que me ayuden, que busquen la manera, incluso, cuando hablé con la embajadora, había la oportunidad de ir a Nepal, mi familia había puesto a disposición recursos para sacarme pero la solicitud no tuvo éxito.

-¿Qué le dicen ellos?

Mi familia solo quiere que regrese o que vaya a un país vecino por mientras las cosas se mejoran porque es demasiado expectante, ellos están demasiado preocupados, incluso mi tía le escribió a la embajadora por medio de Facebook que por favor hicieran algo, enviaran un carro, lo que pasa es que los aviones no están funcionando, solo en mi provincia, pero en las demás ciudades sí porque no tienen tantos casos, pero para yo salir de aquí solo puedo hacerlo oficialmente porque tiene que ser mediante el gobierno y un protocolo, por medio de un vehículo para ir a otra provincia, tomar un avión y de esa manera regresar, pero hasta ahora no encuentran la manera.

1,765 es el último saldo de muertes por coronavirus en China. Se reportan casos en al menos 30 países

¿Su cuarto es muy pequeño, cómo hace con la comida?

Bueno, técnicamente no es tan pequeño, es para dos personas... no es grande ni pequeño, todavía tengo ciertos alimentos, han pasado seis días que no han regresado para decir aquí hay comida o tengan estos ingredientes y cosas, y esa vez que le dije a la embajadora eran cuatro (días).



¿Todo pasó rápido?

Cuando recién se hizo el anuncio del virus, el gobierno chino paró todo transporte de esa ciudad, entonces, no tuvimos tantos casos la primera semana y todavía podíamos andar afuera, ir al supermercado, pero después casi al final de la segunda semana el gobierno emitió un comunicado que iba a poner en cuarentena a toda la provincia porque el problema es que la ciudad de Wuhan es el centro de China, es donde están todos los conectes de aviones internacionales, todos los trenes pasan por ahí, y más que era la festividad del año nuevo chino, la mayoría de los estudiantes regresaron a sus casas, y después empezaron a haber más casos, fue algo que nos asustó mucho, de la noche a la mañana dijeron que no podíamos salir afuera, cerraron los dormitorios incluso pusieron un montón de cosas, vinieron a fumigar, fumigan todos los días, al menos ningún estudiante internacional ha tenido un caso.





¿Quién es su fortaleza?

Mi familia es muy religiosa, somos muy evangélicos y cada día mi familia me llama que oremos juntos y busquemos una solución a esto porque es sumamente estresante, se me salen las lágrimas ahorita porque esto es feo (comienza a llorar), tengo bastante miedo, yo confío en Dios, lo único que espero es que la situación mejore porque si no puedo salir tengo que esperar, ellos me dicen que yo tengo que orar todos los días, pedirle a Dios porque las personas y medios políticos me puedan ayudar, para Dios no hay nada imposible.

Algo va a resultar y voy a regresar a casa con ellos, no importa a dónde sea... las cosas no están bien y se siente feo casi no tener esperanzas y que si no tenemos relaciones con este país que lo hagan por medio de otro país, Japón, Corea, incluso Rusia, porque vi que hay una embajada de Honduras en Rusia para que puedan ayudarme a trasladarme hasta que las cosas mejoren.



¿Los días pasan lentos?

Sí, se me hace eterno el día, casi no logro dormir, hoy y ayer no he dormido.



¿Qué le dijo la embajadora de Honduras en Taiwán?

Que estaban tratando de todas las formas posibles y que si existiera una manera me van a ayudar y que si yo encontraba una forma desde aquí les avisara, pero yo le quiero decir que de mi parte con la embajada de Taiwán estoy muy agradecida porque ellos al no más les escribí inmediatamente la embajadora me llamó, me dio su número personal, y me dijo que iba a hacer cualquier cosa para ayudarme, yo nunca pensé que iba a contestarme tan rápido o iba a tratar de hacer enlaces y estamos agradecidos.

Fuertes restricciones Esta prohibido salir, ni siquiera carros, los únicos carros que deben andar son los del gobierno, transportando pacientes y personas que necesiten ayuda médica, los médicos y enfermeras están trabajando sin protección porque no hay mascarillas



¿Tenía miedo de hablar con los medios de comunicación?

Yo compartí una publicación en Facebook y recibí mensajes hirientes porque las personas no entienden lo que sucede aquí, no saben que lo que ponen en las redes sociales es hiriente, hay racismo a las personas asiáticas y personas que estamos aquí, yo puse una publicación porque las personas no saben, no deberían sacar conclusiones si no saben y recibí mensajes así como que por qué me quise ir de Honduras y por qué los voy a poner en peligro a los hondureños. Mi familia me dijo que bloqueara a las personas y eliminara los mensajes.



¿El gobierno en Honduras ha conversado con su familia?

Les pido que si se pueden poner en comunicación con mis familiares y buscar una solución o al menos darle ánimos, porque se siente que no hay comunicación de parte del gobierno allá, incluso después que hablé con la embajadora, ella habló a Honduras, por medio de ellos se comunican con la embajada de Japón.



¿Qué es lo más cerca del exterior que ha estado?

Hay dos ventanas y puedo ver para afuera un poco pero incluso nos pidieron que solo abramos las ventanas dos horas y después cerrarlas por protección porque nunca se sabe qué puede pasar.



¿Todo se ha complicado?

Cumplí años el 7 de febrero estando aquí sola.



¿Cómo definiría lo que le está pasando?

Es como una película de terror donde usted no escucha más que la ambulancia y carros del gobierno afuera.



¿Cómo es su vida como estudiante?

A pesar de que no hay embajada de Honduras, aquí estoy representando a mi país y por ello la universidad siempre me han dicho que están orgullosos de mí... he ganado diferentes títulos tanto de atletismo como premios científicos. Hace un año participé en unas olimpiadas a nivel universitario de todo China y en nuestra provincia gané primer lugar y en todo China el número cinco, en la feria de ciencias a nivel universitario de mi ciudad ganamos dos.



¿Fue una adaptación muy rápida?

Fue rápido porque yo soy muy abierta a nuevas experiencias y las personas me han tratado súper bien, muchos me dicen que quieren aprender español y quieren visitar nuestro país a pesar de la mala reputación que hemos tenido recientemente, todavía me queda un año y medio aquí.



¿Viene de un lugar humilde?

Sí, mi familia está muy orgullosa de mí y también es muy humilde. Mi mamá siempre ha sido madre soltera.



¿Soñó con estudiar en el extranjero?

Siempre soñé con estudiar en el extranjero para poder dar algo mejor a mi mamá y a mi tía, ya que ellas son las que humildemente me tienen donde estoy hoy.



¿Qué tal la comida?

La comida desde mi punto de vista es súper deliciosa, nada que ver con los restaurantes chinos en los que estuve mientras vivía en Honduras, lo único que en mi región la comida es súper picante.



¿Su familia invirtió dinero para que usted estudiara allá?

Yo solo tenía beca parcial el primer año ya que como Honduras no cuenta con relaciones aquí solo me la pudieron dar el primer año. Mi tía y mi mamá son las que se sacrifican trabajando todos los días por mantenerme estudiando aquí, mi familia no es adinerada ni nada por el estilo, solo humildes familiares que se queman el lomo día a día para darme un mejor futuro.



¿Qué comidas extraña de Honduras?

Las baleadas, también soy muy fanática de la tortillas de maíz y el mínimo, ya se imagina cuando regrese algún día, voy a comer de todo en un solo día.



¿Le gusta el fútbol, le va a algún equipo?

Mi familia y yo somos olimpias de corazón, aunque a veces es problema porque nosotros somos cercanos a San Pedro Sula y ya se imagina ir en contra con los de casa, yo igual juego al fútbol aquí, pero con los chicos porque las chicas no juegan en este país, se sorprenden y cuando me preguntan de dónde soy y les contesto de Honduras siempre me dicen: “Con razón, si venís del continente futbolero”

