Real Sociedad rescata un punto de oro y deja a Honduras Progreso en el sótano  

EL PROGRESO, HONDURAS. -En partidazo por la lucha por la permanencia, el Real Sociedad de Tocoa sacó un punto de oro del Humberto Micheletti al empatar 2-2 con Honduras Progreso, en un duelo donde perdían por dos goles.



Con este resultado, los aceiteros se mantienen penúltimos de la tabla general con 19 puntos. A tres de distancia de los ribereños que ocupan el frío sótano con 16 unidades.



Los goles arroceros fueron obra de Jorge Zaldívar al 22 e Hilder Colón a los 39. Por los tocoeños convirtieron Yeison Mejía al 82 y Jamal Charles al 72.



Un primer tiempo brillante para los locales



Con mucho en juego, ambos entrenadores mostraron propuestas ofensivas y buscaron desde el inicio el triunfo.



Al minuto 4 el Real Sociedad tuvo para abrir la cuenta, pero bajo los tres postes el juvenil Yeison Mejía no pudo enderezarla.



Fueron los locales lo que tuvieron mejor puntería en la primera parte. Al 22 en un tiro libre cobrado por derecha por Elder Torres, Jorge Zaldívar de cabeza en el área se elevó y la clavó.



Un duro golpe para los de Tocoa, que intentaron con un disparo de Henry Vivas que sacó de la raya Kevin Hernández.



Al 39, en una jugada similar, pero esta vez con centro de Rafael Agámez, el balón quedó rebotando en el área chica e Hilder Colón la mandó a guardar.





Jamal salva la tarde para el Real Sociedad



En el complemento el Real Sociedad supo reponerse y pasó a dominar las acciones y complicar a los locales.



Jeison Mejía al 52 descontó con un derechazo desde la frontal, Kevin solo la vio pasar.



El empate llegó al minuto 71. En un centro al área que parecía no llevar peligro, la defensa ribereña se equivocó y le quedó al granadino Jamal Charles quien con frialdad fusiló al arquero para el 2-2 definitivo.



Honduras Progreso buscó el tercer tanto sobre el cierre con remates de Gerson Rodas y Yaudel Lahera, pero Robledo no dejó pasar nada.