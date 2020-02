Marathón vence 5 a 2 a Platense en el Yankel Rosenthal y le pisa los tobillos a Motagua

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Marathón sigue teniendo un buen torneo Clausura. El equipo de Héctor Vargas es el único invicto y esta vez se presentó en el Yankel Rosenthal y terminó recetando una goleada a Platense.



Los 'verdolagas' no perdonaron y ganaron por marcador de 5-2 a los 'escualos' que encajaron su sexta derrota del campeonato en ocho juegos, su segunda goleada, antes fue contra Real de Minas.



Uno de los protagonistas de este juego fue Mario Martínez, volante que aprovechó un tiro libre que le quedó al minuto 4 y de zurda la mandó a la esquina donde Rafael Zúniga no pudo hacer nada.



Los ataques fueron constantes de los locales, los de Puerto Cortés se salvaron tras un centro de Carlos Discua, Henry Figueroa la estrelló en el poste, luego Zúniga paró disparo de Solani y después fue a Espíndola.



El que no perdonó fue Yerson Gutiérrez al 31 luego de que Solani le punteara el balón a Víctor Araúz que esperaba que le llegara, se fue al taque y levantar su miraba vio que el colombiano lo acompañaba, se la sirvió y de derecha volvían a dañar la portería de Zúniga.



Dos minutos después Solani se escapó por la banda izquierda, pero esta vez Yerson no pudo cerrar. El encargado de marcar el tercer gol fue Henry Figueroa que se estrenó como goleador con los 'esmeraldas' tras un tiro de esquina y llegó solo por el segundo poste.



Se vino la respuesta de Platense que sin merecer Jeancarlo Vargas se metió por la banda izquierda, cuando llegaban tres parcas pateó y con un poco de ayuda del portero Denovan Torres pudo marcar.



Con ese resultado se fueron al descanso, pero en el regreso Marathón no bajó los brazo, Mario Martínez volvió a aparecer de tiro libre, solo que esta vez la tiró por abajo para marcar el cuarto tanto, una goleada.



En el Yankel se vivía una verdadera fiesta para los locales y más cuando llegó un centro de "Chino" Discua, Zúniga desvió y apareció solo el ex 'escualo' Bruno Volpi que controló y solo empujó la pelota.



Platense se volvió a hacer presente en el marcador tras un centro desde la derecha de Víctor Araúz y en el área de cabeza Nicolás Lugli pudo celebrar, pero ya era tarde.





Malos números del Platense

Con esta nueva derrota Platense encaja su sexta del torneo, dos de ellos han sido por goleada, los otros dos han sido empates y con esta llega a 14 pérdidas acumuladas.



Ahora los de Puerto Cortés quedan últimos en el Clausura con solo dos unidades y en la tabla general es octavo con 23 puntos, abajo está Real Sociedad y Honduras Progreso.





Amonestados

Luis Jaramillo 34'

Carlos Discua 41'

Henry Figueroa 44'

Jeancarlo Vargas 46'

Esteban Espíndola 49'

Frelys López 90'





Alineaciones

Marathón: Denovan Torres, José Carlos Perdomo, Esteban Espíndola, Henry Figueroa, Adrián Ramírez, Mario Martínez, Bryan Martínez, Carlos Discua, Edwin Solano, Bruno Volpi y Yerson Gutiérrez.



Técnico: Héctor Vargas.

Platense: Rafael Zúniga, Víctor Aráuz, Dabirson Castillo, Jeffri Flores, César Oseguera, Jeancarlo Vargas, Hesller Morales, Luis Jaramillo, Ilce Barahona, Carlo Costly y Diego Reyes.



Técnico: John Jairo López.