Un muerto, cuatro heridos en club de Connecticut, Estados Unidos

HARTFORD, Connecticut, EE.UU .— Un hombre murió y otras cuatro personas resultaron heridas en una balacera en un club nocturno de Connecticut, informaron autoridades el domingo.



El fallecido es un hombre de 28 años y los heridos eran dos hombres y dos mujeres, dijo el teniente de la policía de Hartford, Paul Cicero, a The Associated Press.



La policía de Hartford informó por Twitter que todavía el domingo por la mañana había cuatro personas hospitalizadas. Las autoridades no precisaron la gravedad de las heridas ni tampoco el nombre de los pacientes o del agresor.



Cicero confirmó que el tiroteo tuvo lugar dentro del Majestic Lounge, ubicado en el vecindario South End de Hartford.



La policía cerró momentáneamente algunas calles alrededor del club. Cicero dijo que hasta el momento no hay personas detenidas y que las autoridades ya están investigando lo sucedido.



Los agentes estaban estacionados fuera del club debido a problemas anteriores allí e informaron sobre el tiroteo alrededor de la 1:30 de la madrugada. Los policías se apresuraron a ingresar, pero en ese momento una gran cantidad de personas corrían hacia las salidas, dijo Cicero.



"Todo el mundo comenzó a salir para escapar del tiroteo", dijo. "Fue una especie de pandemonio". Sin embargo, los oficiales pudieron brindar atención médica inmediata a las víctimas, agregó el teniente.



El alcalde Luke Bronin dijo el domingo que hubo armas ilegales en el tiroteo. Agregó que ha habido problemas en el club nocturno en el pasado, pero nada en las últimas semanas.



Las autoridades locales evaluarán qué medidas pueden tomar para prevenir la violencia en el club en el futuro, dijo Bronin.