Al menos 40 estadounidenses infectados con nuevo coronavirus en crucero en Japón

WASHINGTON, ESTADOS UNDOS. - Al menos 40 estadounidenses en cuarentena a bordo de un crucero en Japón se infectaron con el nuevo coronavirus que ha causado la muerte a cerca de 1.700 personas, dijo este domingo un alto funcionario de la salud de Estados Unidos.



"Cuarenta de ellos han sido infectados", dijo Anthony Fauci, funcionario de los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses (NIH) a la cadena CBS.



Los Centros de Control y de Prevención de Enfermedades (CDC) dijeron el domingo que 400 estadounidenses a bordo del crucero Diamond Cruise serían evacuados y enviados vía aérea a Estados Unidos, donde serán puestos en una cuarentena de 14 días.



Fauci dijo, sin embargo, que los pacientes cuya infección está confirmada no estarán autorizados a volar.



"No irán a ninguna parte", dijo. "Estarán en hospitales en Japón", agregó.



Consultado sobre la severidad de la infección de los estadounidenses, respondió que varía según cada caso.



"Uno puede estar infectado y tener síntomas mínimos pero aún así puedes contagiar a alguien", dijo. "O puedes estar infectado y tener una significativa enfermedad pulmonar que requiere hospitalización y quizás hasta una grave intervención", añadió.



Indicó que cualquiera que muestre síntomas potenciales del nuevo coronavirus no será trasladado en un avión de evacuación.



"Si la gente del avión comienza a desarrollar síntomas, quedarían segregados dentro del aparato. De manera que hay un plan muy firme con este (avión) 747 que ahora a va llevar a estos pasajeros que han estado ahí", afirmó.



Algunos estadounidenses del crucero dijeron que declinarán ser evacuados porque son asintomáticos, pero Fauci dijo que todos quien han estado en el buque serán puestos en cuarentena cuando vuelvan a Estados Unidos.



"La razón de eso es que el grado de transmisibilidad en ese crucero es esencialmente similar al de estar en un lugar peligroso. Hay mucha transmisibilidad en ese crucero", explicó.



Más 1.600 personas murieron por el nuevo coronavirus en China desde que se detectó el primer caso en la ciudad de Wuhan. Otros cinco pacientes perecieron fuera de China.





Países y territorios con casos de coronavirus



Esta es la lista de los países y territorios que notificaron contagios y fallecimientos por el nuevo coronavirus, surgido en diciembre en la ciudad de Wuhan y que ha dejado más de 1.600 muertos en China.



Con el anuncio este sábado de una muerte registrada en Francia, la primera afuera de Asia, son cinco los decesos que no tuvieron lugar en China continental, contabilizando uno en Taiwán, uno Japón, uno en Filipinas y otro en Hong Kong.



Hay unos 780 contagios en una treintena de países. Egipto anunció un caso el viernes, el primero en África. Hasta el momento no se registran casos en América Latina.



- CHINA

Casi 69.000 personas fueron contaminadas en China continental, donde el nuevo coronavirus dejó ya 1.665 muertos.



Casi todas las muertes se produjeron en la provincia de Hubei, cuna del contagio y cuya capital es Wuhan.



Una persona murió en Hong Kong, donde se detectaron, al menos, 56 casos.



En Macao se registraron diez casos.



- ASIA

Japón: 57 casos, incluido la muerte de un octogenario, y al menos otros 355 contagios a bordo del crucero "Diamond Princess" colocado en aislamiento en el puerto de Yokohama, a los que debe sumarse un responsable de cuarentena infectado.



Singapur: 75



Tailandia: 34



Corea del Sur: 28



Malasia: 22



Taiwán: 20, incluido un muerto



Vietnam: 16



Filipinas: 3, entre ellos un muerto, un chino originario de Wuhan, que fue la primera muerte fuera de China.



India: 3



Camboya: 1



Nepal: 1



Sri Lanka: 1



- OCEANÍA

Australia: 15



- AMÉRICA DEL NORTE

Estados Unidos: 15 casos. Además, un ciudadano estadounidense murió por el nuevo coronavirus en Wuhan.



Canadá: 8



- EUROPA

Alemania: 16



Francia: 12, incluyendo una muerte, la primera en Europa.



Reino Unido: 9, ocho ya dados de alta.



Italia: 3



España: 2 casos, ya dados de alta.



Rusia: 2 casos, ya dados de alta.



Bélgica: 1



Finlandia: 1



Suecia: 1



- MEDIO ORIENTE

Emiratos Árabes Unidos: 8



- ÁFRICA

Egipto: 1 caso declarado, el primero en el continente africano.