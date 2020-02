Lizzo: "¡Yo soy perfecta!, las rubias y delgadas tienen imperfecciones

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Pocos días después de ganar tres premios Grammy, la cantante Lizzo visitó la Ciudad de México para dar un concierto privado en el que sorprendió a sus fans con versiones acústicas de sus éxitos y brindó con tequila.



La estrella de Detroit, que ganó mejor interpretación pop solista ("Truth Hurts"), mejor interpretación de R&B tradicional ("Jerome") y mejor álbum urbano contemporáneo por "Cuz I Love You" en la ceremonia de enero, también se sentó para una entrevista con The Associated Press en México.

Lizzo habló sobre la diversidad en la industria musical, su seguridad en sí misma y su femineidad, y las disputas en torno a la autoría de "Truth Hurts". Las respuestas fueron editadas para mayor brevedad y claridad.



¿Cómo sería una versión ideal de los Grammy para ti?

Siempre hay falta de diversidad, ese es el problema en general. No creo que sea que "los Grammy de 2020 carecen de diversidad" sino que la industria carece de diversidad.

El mundo que me gustaría ver, por supuesto, tendría un campo más parejo, creo que con más mujeres, más gente negra, más gente café, más gente de otros países que no sólo sea remitida a las categorías extranjeras sino que esté en LA categoría (principal).

Alguien como BTS. Pero creo que eso se logra con la participación justa y usando mi privilegio ahora como alguien en la industria con una plataforma para impulsar a otros.

De los Grammy que recibiste, ¿te sorprendió alguno en particular?

No esperaba ganar el primer premio de la noche (a mejor interpretación pop solista). Pensé que Beyoncé iba a ganar, de verdad. Incluso dije "Beyoncé, Beyoncé" (con los dedos cruzados). Pero estoy muy agradecida y fue un momento muy, muy especial y poderoso y ojalá haya más momentos así en el futuro.



Crecimos viendo artistas pop rubias, súper delgadas y "perfectas". Entonces llegaste tú y estoy agradecida por eso.

¡Yo soy perfecta, chica! ¡Retira lo dicho! (risas). Creo que incluso las estrellas pop rubias y delgadas tienen imperfecciones, pero desafortunadamente los medios las retratan como perfectas, y cero que incluso esas mujeres sufren teniendo que vivir para lograr un cierto tipo de cuerpo o estereotipo y probablemente padecen mucho de depresión.

Creo que yo, al igual que otra gente como Billie Eilish _ yo soy completamente diferente a ella, pero ella también se está rebelando contra el arquetipo de la estrella pop. Me alegra que me agradezcas, pero debes entender que yo soy tan perfecta como ellas y tú también lo eres.

¿Siempre fuiste tan segura de ti misma o tuviste que buscar y conseguir esa confianza dentro de ti?

Uno realmente tiene que buscarla dentro de sí, pero hay que vivir para llegar ahí. Suena tan cliché, pero la vida es la maestra más grande y uno aprende las mejores lecciones de la vida. Yo aprendí mucho los últimos 10 años sobre mí, sobre quién soy. Y también aprendí a amar a esa persona.



¿Crees que las mujeres deben acoger y aceptar su feminidad?

Creo que las mujeres deberían acoger lo que sea que sea de ellas. Creo que la feminidad es también algo que puede fluir. Creo que una mujer también puede abrazar su masculinidad. Creo que una mujer abrazar su androginia, sus capacidades para ser todo. En lo personal soy una mujer híperfemenina. Abrazo mi lado masculino, pero soy una híperfemenina. Tengo un closet con lencería en mi habitación y quise celebrar eso de mí. No es para todo el mundo, pero sí creo que deberíamos celebrarnos más.

Hubo una disputa sobre la autoría de tu canción "Truth Hurts". ¿Se ha solucionado o está pendiente el caso?

Lo que pasó, pasó. Me alegró tanto darle una parte del crédito de composición a una mujer en Londres que tuiteó "me hice una prueba de ADN, soy 100% esa perra" (una frase muy parecida al primer verso del tema). Ella lo tuiteó el mismo año que yo escribí la canción. Aunque yo nunca vi ese tuit, sabía que inspiró una de las canciones más populares de 2019.



Ella no escribió la canción y otras personas que alegaron que la escribieron tampoco la escribieron, pero es lo que sucede cuando te vuelves autor de un éxito número uno: todos quieren reclamar su propiedad. La única persona a la que estuve feliz de darle crédito fue una mujer negra en Londres que tuiteó una de las cosas más inteligentes que he escuchado.

Es tan difícil decir que algo es completamente original por estos días.

Por Dios, ¡que si no! Y para mí, mi ego se interpuso porque he visto muchas canciones que vienen de internet o de un tuit o de un meme, pero esa persona que la creó nunca recibió crédito y el compositor solo recibe crédito. Al final del día, no hay nada nuevo bajo la luz, pero esto definitivamente me enseñó cómo ser más cuidadosa en el futuro.



¿Te ves colaborando en el futuro con Björk, quien también le gusta la flauta?

¡Soy una gran admiradora de Björk! Me encantaría tocar flauta con Björk. Creo que Björk es como Missy Elliott, con quien es un privilegio trabajar. Y ella no tiene que trabajar con todo el mundo o con cualquiera, así que estoy esperando esa llamada de Björk.



Ahora que estás en México, ¿hay algo que te inspire de la cultura latinoamericana?

La cultura me inspira, punto. Me encanta México. Es mi segunda vez aquí y siempre quise venir. Ahora me gustaría volver para mi cumpleaños, porque he estado aquí por trabajo. Quiero venir a divertirme para poder explorar realmente la cultura.