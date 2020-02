El regaño del director de La Academia a la hondureña Angie Flores

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Luego que se diera a conocer que la hondureña Angie Flores ha pensado en renunciar al duelo del 16 de febrero en La Academia, el director, Héctor Martínez, no dudó en hacerle un llamado de atención. Esto sucede cuando la recta final de la competencia musical se acerca cada vez más.



Todo comenzó cuando el guatemalteco Dennis Arana insinuó que él debía ganar porque necesitaba el dinero del premio. Por lo que Angie habría pensado que debía ayudar a su amigo, quien aseguró que no sabía sobre lo que estaba pasando.

VEA: Cómo votar por la hondureña Angie Flores



Ante eso, el director le dijo a Angie que no debía renunciar a sus sueños para ayudar a otros, además, le recordó que debía dejar de coleccionar los problemas de los demás y enfocarse en ella misma con una mentalidad positiva.



"Es tu derecho estar acá, es tu derecho jugar a ganar. Lo que no se vale y no se lo vamos a permitir es que ustedes mismos boicoteen sus derechos, se han j***do bastante para estar en este nivel.", recalcó Martínez.



"No quiero una vez más, ni de broma, pero desde el fondo de tu corazón y de tu alma, que vuelvas a caer en esas actitudes derrotistas", le dijo el director.

ADEMÁS: Los mejores looks de Angie Flores en La Academia



Aquí el video