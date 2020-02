"Me dijo que cuidara a las niñas”: esposa de agente caído en fuga de "El Porky"

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-“Ayer (jueves) hablé por última vez con él, me llamó a las 12:00 del mediodía, me dijo que me iba a llamar a las 7:00 de la anoche”, contó a EL HERALDO Karla Patricia Vallejo Ramírez, esposa del agente de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), Rony Mauricio Rodríguez Osorto.

Esa tan ansiada llamada telefónica nunca llegó. Una hora y media después de que la pareja habló vía celular, el militar cayó abatido a disparos en un violento asalto al Palacio de Justicia de la ciudad de El Progreso, en el departamento de Yoro.

Rony Rodríguez es uno de los cuatro agentes del orden caídos en el cumplimiento de su deber, la fatídica tarde del jueves, en el que falsos agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) liberaron al pandillero de la Mara Salvatrucha, MS-13, Alexander Mendoza, alias “El Porky”.

Lo recuerda como buen esposo

A pesar de que vivían a kilómetros de distancia, Karla Patricia y Rony Mauricio se comunicaban a menudo vía telefónica.

Entre lágrimas, recordó que “él se portó muy bien conmigo, él fue un excelente esposo conmigo, teníamos nueve años de estar casados”, relató en medio de su imparable llanto.

“Lo último que me dijo fue que cuidara bien a las niñas”, confesó la angustiada mujer.

El matrimonio procreó tres hijas que ahora tienen dos, tres y siete años, respectivamente. Una de ellas con capacidades especiales, según se conoció.

Don Santos Rodríguez, padre del infortunado militar, narró que “hace 22 días que él anduvo en la casa; siempre que él tenía libre nos iba a visitar a mi casa, aprovechando que iba a ver a sus niñas y a su esposa, ahí mismo en la aldea”.

“Con la mamá habló anteayer, vía teléfono, le estuvo diciendo que pronto iba a salir con permiso, en la mañana fue la última plática que tuvo con su mamá”, rememoró don Santos con sentimiento de nostalgia.

El campesino expresó que “tengo que pedirles a las autoridades que investiguen a los que cometieron este hecho. Imagínese que ahí quedan estas niñas de pan en mano, que no descansen hasta capturar a los asesinos de estos muchachos”, exhortó don Santos Rodríguez.

Despedida con honores

Los restos mortales del agente Rodríguez Osorto y de su compañero de armas, el sargento raso Wilmer Antonio Pozo Rodríguez, fueron trasladados vía aérea desde la Bases Aérea Armando Escalón Espinal, de La Lima, Cortés, hasta la capital de la República.



A eso de las 12:58 del mediodía, los féretros con los cuerpos de los dos militares llegaron al complejo de la PMOP, donde está el destacamento del Quinto Batallón, al que ambos estaban asignados.

Centenares de militares y personal administrativo de la PMOP hicieron una valla humana para recibir a los héroes caídos en combate. De igual manera, los oficiales de Policía Albert Faviel Lanza Gallegos y Gerlin Oswaldo Ríos Herrera fueron velados con todos los honores policiales en la sede de la Unidad Metropolitana de Policía número 11, en la ciudad de El Progreso, donde tenían su asignación laboral.



Lanza Gallegos era originario del municipio de Concordia, Olancho, pero estaba radicado en el municipio de Morazán, Yoro, donde vivió parte de su familia.



Entre tanto, Ríos Herrera fue trasladado vía terrestre desde El Progreso, hasta El Triunfo, en el departamento de Choluteca, de donde era originario. Los dos ostentaban el rango de subinspectores de Policía.

