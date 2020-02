Entrevista Tic-tac con Wilson Gómez: “En el campo soy un niño más”

Fredy Posadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-En una gradería de esas donde el sol pega fuerte, Wilson nos contó algunos fragmentos de su vida. Hijo de carpintero y graduado de perito mercantil, Gómez cambió los números por las cámaras de TV.

¿Sos capitalino?

Nací en La Guadalupe, pero toda mi vida viví en residencial Centroamérica.

¿Dónde estudiaste?

En la escuela de la Centroamérica y la secundaria la hice en el Central Vicente Cáceres. Estudié periodismo en la UNAH.

¿A qué edad te gustó el tema de las comunicaciones?

Como a los 11 años. Mi papá le compraba revistas de fútbol a mi hermano. Por las noches miraba la Bundesliga en la TV. Yo quería ser periodista deportivo, leía mucho de fútbol, mi hermano escuchaba las noticias deportivas.

¿De niño qué jugabas?

Vivía cerca de un campo, al salir de la escuela dejaba mi mochila y me iba a jugar pelota. Yo todavía guardo mis juguetes de niño, los G.I. Joe.

¿Pero por qué los conservás todavía?

Mi papá nos enseñó que con sacrificio nos había comprado los juguetes y los debíamos cuidar.

¿Tuviste una infancia con comodidades?

Vengo de familia humilde, mi papá tiene un taller de carpintería y con sacrificio nos sacó adelante a todos. Mi mamá no trabajaba, nos cuidó con mucho amor.

¿Sos centralista?.

Sí. Yo estuve en una época muy sana. Dejé muchos amigos. Mi sueño era poder graduarme. Desde la escuela soy de excelencia académica.

¿Trabajaste como perito mercantil?

Hice la práctica en Banco de Occidente y me quedé trabajando ahí. Un día le dije a mi mamá que quería estudiar periodismo y ella no quería porque mis hermanos son administradores de empresas o contadores. Yo en la UNAH me matriculé en Economía, pero solo estuve un semestre, quería estudiar periodismo.

No le dije a mi mamá que me había cambiado a Periodismo.

Al año me contrataron en Diario Tiempo como editor de fotografía. En 1999 me salió la posibilidad de trabajar en Telenisa, Canal 63... Mi sueño era trabajar en la TV. En los primeros meses cubrí un juego eliminatorio de Honduras ante El Salvador. A mediados de 2000 Mauricio Kawas me llamó para formar parte de Todo Deportes.

¿Cómo fue la experiencia en Todo Deportes?

Trabajé ahí por 17 años... Cubrí tres mundiales y una Copa América. Cumplí otro sueño de niño que era estar en un Mundial y cubriendo a nuestra Selección Nacional. Estuve en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

¿Cuántos idiomas hablás?

Además del español, habló inglés, francés, alemán y portugués. Eso me ayudó en todas las coberturas que hice. Invertí mi tiempo en algo que valió la pena.

¿Cuando fuiste a Alemania no tuviste problemas?

Yo era el traductor de otros periodistas sudamericanos. Según ellos la educación es mala en Honduras. Se sorprendieron de que yo hablaba alemán.

¿Cuál es más complicado de aprender

Francés y alemán porque necesitás cierto tipo de pronunciación. Tengo la inquietud de aprender italiano.

¿Cómo fue tu etapa presentando en HCH?

Estuve dos años y conocí gente muy buena. Aprendí el valor del trabajo. Hacía lo que más me gustaba. Salí por diferencias con el que estaba al frente de Deportes porque no le parecía mi forma de trabajar. él dijo muchas cosas de mí y convenció a la gerencia para que me despidieran. No querían que me fuera. A los meses el que habló de mí, salió por la puerta de atrás. Nunca me faltó trabajo gracias a Dios. Después de más de 20 años me di un breve receso. Luego me llamaron de Fútbol de Primera y me gustó el proyecto. Estoy feliz.

¿Te preparaste para ser entrenador de fútbol?

Siempre quise ser entrenador, saqué las licencias C y B. Lo estudié porque deseaba trabajar con niños, esto es una labor social para mí.

¿Te deja dinero?

No... Me deja la satisfacción de ver a los niños desarrollándose física y emocionalmente. Saber que hacen algo positivo.

¿Porqué dirigís a niños de bajos recursos siendo un personaje de la televisión?

Yo cuando vengo al campo me convierto en un niño más... Hay niños que vienen de zonas de alto riesgo. Les enseño el respeto, la amistad y el fútbol.

Contame una historia de estos niños que dirigís...

Me toca dirigir niños que no han comido, que no pueden pagar una mensualidad o que tienen los tacos rotos... Hace algún tiempo tuve a un niño de siete años que lo estuve formando y de pronto dejó de asistir. Yo pregunté por qué no volvió a los entrenamientos y me dijeron que estaba trabajando. Cuando pregunté de qué trabajaba si solo tenía siete años me dijeron que lo habían reclutado los mareros... Me dolió tanto. Yo quería irme a meter a la colonia a hablar con los mareros, pero me detuvieron. No lo volví a ver.

¿Una experiencia positiva dirigiendo niños?

Estábamos jugando cuartos de final contra Universidad. Perdimos 0-3 en la ida. Preparé al equipo mentalmente y les dije que llegaríamos a semis. La vuelta ganamos 3-0 en tiempo reglamentario y en tiempo extra ganamos 2-0. El global quedó 5-3. Fue lindo porque los niños se convencieron que cuando se quiere se puede.

¿Querés dirigir en Primera División?

Voy a estudiar para sacar mi licencia A. Quería trabajar en la TV y lo hice, quería ir a un Mundial y lo logré, quería ser DT y lo conseguí. Quiero dirigir un equipo de Primera División.