Joaquín Sabina evoluciona favorablemente de la operación tras su caída

MADRID, ESPAÑA.- El cantautor español Joaquín Sabina presenta una "evolución favorable" un día después de haber sido intervenido por un derrame cerebral provocado por una caída en un concierto en Madrid, informó este viernes el hospital donde permanece ingresado.



"Transcurridas 24 horas de la intervención, el paciente Joaquín Martínez Sabina permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos", señaló en un comunicado el hospital Ruber Internacional de Madrid.



"Tanto su situación clínica como los estudios de imagen realizados presentan una evolución favorable", añadió el texto del centro sanitario.



El jueves, el cantautor madrileño fue sometido a una operación "de evacuación de hematoma intercraneal en hemisferio derecho" que le provocó una aparatosa caída del escenario durante un concierto en Madrid.



Coincidiendo con su 71º aniversario, el miércoles, Sabina cerraba en el WiZink Center de Madrid la gira de actuaciones conjunta con su amigo Joan Manuel Serrat "No hay dos sin tres".



Pero a la media hora de actuación, el autor de "Calle melancolía" o "19 noches y 500 días" cayó desde una altura de dos metros del escenario a un foso que separa la tarima del público, según se vio en vídeos subidos a las redes sociales.



El cantante fue retirado en camilla y apareció poco después en una silla de ruedas con Serrat para anunciar que cancelaban la actuación para ir al hospital, donde le diagnosticaron "traumatismo de hombro izquierdo, torácico y craneoencefálico".



Tras la operación, Sabina debe permanecer al menos 48 horas en observación en la UCI. El centro hospitalario señaló que, salvo "algún cambio relevante en la evolución", no emitirían más partes médicos del paciente.



El cantautor de voz rasgada ha sufrido percances de salud en los últimos tiempos. En la gira de su último disco reprogramó varias fechas por una hernia ventral y una inflamación de una vena por un coágulo en la pierna.



Tampoco tiene suerte en la capital española: en 2014 acortó una actuación al sentirse indispuesto y en 2018 se quedó sin voz en pleno concierto. "Estas cosas solo me pasan en Madrid", bromeó él mismo el miércoles.



Numerosos rostros conocidos se solidarizaron con él, desde el presidente de gobierno Pedro Sánchez hasta el cantante Alejandro Sanz.



El show de cierre de la gira ha sido aplazado al 22 de mayo, según uno de sus organizadores.