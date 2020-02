Joy Huerta publica foto con su esposa por primera vez

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La cantante mexicana Joy Huerta, quien hace unos meses reveló que se había casado con una mujer, compartió la primera foto junto a su esposa. La instantánea se viralizó en las redes sociales en pocas horas.



Joy, quien siempre ha mantenido en privado su vida amorosa, también escribió un largo mensaje de amor dedicado a ella. En el extenso texto explica porqué ha decidido ocultar su relación.



Diana Atri y Joy tienen varios años juntas; en 2019 se convirtieron en madres de una hermosa niña.

Este fue el mensaje de Joy:

"Esta mujer @dianaatrim es la dueña de mis suspiros, la luz de mis ojos, mi fuerza y mi debilidad, ella es todo lo que está bien con mi vida. No mostrar a mi familia es mi forma de protegerles aunque sea un poco de este mundo frívolo, vacío. De gente con doble moral que predican y juran que el mundo es solo blanco y negro, de los que sus creencias están sobre las de todos los demás. Gente que por temor a ver hacia adentro critican a los de afuera, porque les parece el camino fácil.



Pero por gente como yo, que a diferencia de mi no tienen una plataforma cómo esta, les presento, comparto y presumo una foto con mi esposa hermosa (una de mis favoritas) con el fin de visibilizar a los que son ignorados, agredidos, avergonzados, satanizados y/o han perdido su vida por amar a alguien que muchos en la sociedad no considera correcto.



No les deseo un feliz día de los enamorados o de la amistad, les deseo una vida llena de amor y amor por ustedes mismos, les deseo plenitud y paz interna. Les deseo que el amor toque a su puerta y le abran sin miedo...que sin pensarlo tanto: dejemos entrar un poquito de amor".

