Billie Eilish presenta la canción de la nueva película de James Bond

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La iconoclasta estrella pop estadounidense Billie Eilish presentó el viernes la canción que ha compuesto para la nueva película de James Bond, que fue escuchada 4 millones de veces en diez horas solo en Instagram.



Uniéndose a grandes nombres como Adele, Madonna y Paul McCartney, la cantante de 18 años, que escribió y compuso el tema con su hermano y cómplice habitual, Finneas O'Connell, es la artista más joven en la historia de las emblemáticas bandas sonoras de James Bond.



Titulada "No Time To Die" ("Sin tiempo para morir"), como la película que se estrenará en abril, la canción está marcada por la melancolía grunge a la que la cantante debe su fenomenal ascenso.



Billie Eilish encarna un nuevo tipo de estrella iconoclasta, de voz profunda y sensual, con un estilo punk rock electrónico poco convencional.



Originaria de Los Ángeles, en agosto se convirtió en el primer músico nacido en los albores del segundo milenio en subir a la cima del ránking en Estados Unidos, destronando a Lil Nas X y su récord de 19 semanas "Old Town Road".



Eilish, que recibió el título de "mujer del año 2019" por la revista Billboard, se convirtió en enero en la artista más joven en lograr un "grand slam" en los premios Grammy: ganó Álbum del Año por "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", Canción del Año por "Bad Guy", Revelación del Año y Grabación del Año.



La 25ª entrega de la saga del mítico agente británico 007 es la quinta y en principio la última de Daniel Craig, de 51 años.



El malo de la historia será encarnado por el estadounidense Rami Malek y la película contará, entre otros, con la actriz cubano-española Ana de Armas.