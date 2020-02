Jorge Claros, declarado culpable por violencia doméstica contra su esposa

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El juez Roger Danilo Rodezno del Juzgado Especial Contra la Violencia Doméstica en San Pedro Sula declaró culpable de violencia doméstica al futbolista del Real España, Jorge Aaron Claros Juárez, tras agredir físicamente a su su esposa Elsa Beatriz Peralta el pasado viernes 22 de noviembre de 2019.

Esta era la tercera audiencia contra el exseleccionado nacional ya que en las primeras dos no se presentó. Esta vez acudió junto a Cinthia Calidonio, defensora pública que llevó su caso.

En su alegato, Claros negó ante el juez las agresiones contra su pareja y adujo que Peralta había agredido a una de sus amigas, sin embargo, el dictamen forense confirmó las lesiones contra su esposa.

Trabajo comunitario

Ante las pruebas, el juez Rodezno declaró culpable al futbolista y ha sido condenado a pagar con trabajo comunitario en el departamento de la Policía Municipal. Claros prestará sus servicios por dos horas al día durante un mes en días hábiles y en horas que no interfiera con sus labores.

Entre las labores que Claros Juárez podría realizar están barrer calles, limpiar yardas, recoger basura o cualquier otra orden que este departamento disponga.

A partir de este jueves, Jorge tiene tres días para presentarse a la Policía Municipal y comenzar sus labores comunitarias.

Resoluciones

El juez envió a Claros a recibir "asistencia psicológica de carácter reeducativo a la consejería de caritas de esta ciudad" y una orden de alejamiento con la mamá de su hijo quien además recibirá protección durante seis meses y la envían a recibir consejería de familia en Caritas para "mejorar su autoestima por considerarla víctima, se concede tres días hábiles a las partes para que se presenten a dicha entidad".

También ordenó al futbolista pagar una pensión de alimentación por 16 mil lempiras para su hijo, además gastos de salud, vestuario y pago de renta de la casa.

A Claros se le permitará ver a su hijo en horario de 12:30 del mediodía hasta las 6:00 de la tarde, tres días a la semana, y será a través del también futbolista Devron García que tendrá acceso para llevarlo y traerlo de vuelta donde su madre, quien mantendrá la custodia.

Si Jorge Claros incumple algunas disposiciones impuestas por el juez, podría considerarse como un delito y se podrá penalizar en conformidad a lo establecido en el Código Penal, según el documento legal.

Antecedente del caso

La noche del viernes 22 de noviembre de 2019 elementos policiales acudieron a la residencia del veterano jugador porque su pareja alegó agresiones en su contra.

"Me presento ante las oficinas de la DPI para interponer formal denuncia en contra del señor Jorge Claros, de edad 33 años, con el cual mantuve una relación conyugal de 12 años. Con el mismo tengo un hijo en común de edad 7 años. Hace aproximadamente un mes me separé de él y resulta que el día de ayer 22/11/2019 a eso de las 22:40 horas de la noche, fui al lugar donde mi expareja reside a recoger a mi hijo", inicia el texto de la denuncia.

Al momento del incidente, Jorge Claros se encontraba en su casa y bajo su resguardo estaba el hijo en común que tiene con su cónyugue, quien ya no habita en el mismo lugar que el miembro de la plantilla del Real España.

"Cuando el niño se subió al carro me dijo que su padre estaba hablando cosas de mí y se burlaba, entonces él escuchó y empezó a regañar al niño y yo le dije que dejara de regañarlo y que no estuviera hablando delante del niño. Por eso empezó a discutir, yo me fui junto a mi hijo y después el niño me dice que quiere volver con su padre", continuó el escrito de la exesposa del jugador.

"Entonces yo me regreso, lo llamo y le dije que estábamos afuera y él salió y empezó a discutir. Le dije que el niño estaba mal y dijo que a él no le importaba, que él no podía hacer nada, y se alteró, me tomó del cabello y me tomó del pelo y me tiró al piso, me arrastró y me insultó con palabras soeces. Al ver la situación me subí al carro y me fui del lugar", finaliza la acusación.

Luego de su aprehensión, Jorge Claros fue trasladado a la posta policial de Armenta de San Pedro Sula, donde estuvo detenido por 24 horas.