Joaquín Sabina, operado de derrame cerebral tras caída en un concierto

MADRID, ESPAÑA.- El cantautor español Joaquín Sabina fue operado este jueves de un derrame cerebral luego de haber sufrido la noche del miércoles una aparatosa caída del escenario en un concierto en Madrid, y se encuentra "estable", informaron sus representantes y el hospital.



"Sabina acaba de salir de la operación de un pequeñito derrame" cerebral, intervención de la que "ha salido perfecto", señaló una portavoz de su oficina de representantes en Madrid.



El hospital Ruber Internacional, en la capital española, detalló en un comunicado que el artista de 71 años fue "intervenido quirúrgicamente para realización de evacuación de hematoma intracraneal en hemisferio derecho".



"Se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Su situación es estable", acotó el centro médico.



A poco más de media hora de iniciarse el concierto junto a Joan Manuel Serrat en el WiZink Center de Madrid, el autor de "Quién me ha robado el mes de abril" y "Calle melancolía" cayó desde el escenario unos dos metros hasta el foso que separa la tarima del público, según mostraron videos subidos a redes sociales.



El cantante tuvo que ser retirado en una camilla, mientras el público aplaudía. Varios minutos después, salió al escenario en una silla de ruedas junto a Serrat para anunciar que se cancelaba el recital porque "con todo el dolor de mi corazón nos vamos al hospital".



"Estas cosas solo me pasan en Madrid", bromeó Sabina, quien en el pasado sufrió otros percances durante conciertos en la capital española: en 2014 acortó un show al sentirse indispuesto y en 2018 se quedó sin voz en pleno recital.



La caída le causó a Sabina "traumatismo de hombro izquierdo, torácico y craneoencefálico", agregó el Hospital Ruber Internacional, que emitirá un nuevo parte el viernes.



Sabina debe permanecer "por lo menos 48 horas en observación" en la unidad de cuidados intensivos, una medida de prevención normal para este tipo de intervenciones, señaló la portavoz de la oficina del artista, agregando que no existe preocupación "para nada" sobre el estado del cantante.



El del miércoles era el último concierto de la gira "No hay dos sin tres" de Serrat y Sabina. El show fue aplazado al 22 de mayo, anunció en un comunicado Riff Producciones, uno de los organizadores.



Sabina ha sufrido en los últimos tiempos problemas de salud que lo llevaron a cancelar conciertos.



Durante la pasada gira por América Latina y Europa para promocionar su decimoséptimo álbum de estudio, "Lo niego todo", debió reprogramar varias fechas por una operación por una hernia ventral y una inflamación de una vena por un coágulo en la pierna izquierda.



El también pintor y poeta español, autor de los sonetos compilados en "Ciento volando de catorce" (2001) y de los versos satíricos en "Esta boca es mía" (2005), ha pasado ya por un leve infarto cerebral en 2001, una difícil desintoxicación de estupefacientes y una profunda depresión.