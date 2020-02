En cuatro años buscan saldar deudas de la Tasa de Seguridad

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A la Tasa de Seguridad Poblacional (TSP) también llegó la readecuación de deudas y ahora las autoridades buscan cumplir sus compromisos en un plazo de cuatro años como mínimo.

El año pasado se trabajó en la reestructuración de los préstamos con el sistema financiero nacional y no se obtuvo deuda nueva. Las autoridades lograron readecuar las tasas de interés y se bajaron del 15 por ciento al 11 por ciento.

“Para el año 2019 realmente lo que hubo fue una reestructuración y consolidación de todas las deudas que habían”, detalló a EL HERALDO Ian Waimin, jefe de operaciones de la TSP.

Por ejemplo, si en una institución tenían dos préstamos con una tasa del 15 por ciento, lo que se hizo es que se consolidó a una sola deuda, con una menor tasa de interés a un plazo determinado. Al hacer la readecuación de la deuda se oxigenó en un 50 por ciento aproximadamente la capacidad para cumplir las obligaciones de las inversiones.

Para el caso, en el 2018 se pagaban cerca de 100 millones de lempiras mensuales en cuotas de préstamos, para el 2019 se bajó a 53 millones de lempiras, que equivale al 23 por ciento del recaudo mensual de la tasa.

Hasta el momento, el saldo por pagar de la deuda es 3,200 millones de lempiras, la cual se haría efectiva en un plazo de 36 a 48 meses, es decir, en al menos cuatro años.

Waimin explicó que los préstamos son suscritos a un plazo de diez años, pero de mantener la deuda actual y el mismo plan de pago, la tasa estaría libre de deudas entre 36 y 48 meses, sin adquirir deuda nueva.

La deuda actual de la tasa con la banca privada es igual a 14 meses de recaudación, tomando como base los 226 millones de lempiras que ingresaron al mes en el 2019, en promedio.

La meta es optimizar los recursos priorizando las solicitudes de los entes beneficiados y así lograr una mejor inversión.

En la actualidad, los entes beneficiados están demandando unos 4,000 millones de lempiras, los cuales se pueden financiar en uno, dos o tres años, declaró el funcionario.

Para no adquirir nueva deuda se está solicitando a los beneficiarios que prioricen los proyectos y así la TSP no tenga que endeudarse para poder salir con los compromisos de pago. “La intención es no seguir recaudando más deuda”, afirmó Waimin.

En el 2019, la TSP obtuvo una recaudación de 2,719 millones de lempiras, que representan alrededor de 226 millones de lempiras mensuales.

La inversión en los diferentes proyectos fue superior a los 3,000 millones de lempiras, que equivalen a 265 millones mensuales.

Como la inversión es mayor a la recaudación, la tasa se ha visto obligada a obtener préstamos, porque la recaudación se queda corta ante la demanda de los beneficiarios.

La proyección para el 2020 es que los ingresos aumenten en un cuatro por ciento, ya que en enero se cerró con 255 millones de lempiras, es decir, 29 millones de lempiras más que el promedio del año anterior, que era de 226 millones de lempiras.

Las instituciones beneficiadas siguen siendo la Secretaría de Seguridad, que el año pasado recibió el 45 por ciento de los más de 3,000 millones de lempiras invertidos.

El segundo lugar lo ocupa la Secretaría de Defensa con el 15 por ciento, a la prevención se destinó el 35 por ciento mientras que al Ministerio Público (MP) y al Poder Judicial se les otorgó el 2 por ciento a cada una.

Al final, los montos de las inversiones dependerán de la estrategia que tenga el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) en cuanto a la aprobación de proyectos, pero se espera que sea con base en el poder de recaudación.