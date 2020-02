VIDEO: El frío relato del hombre que mató a Ingrid Escamilla

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Horas después de haber cometido el atroz crimen contra su esposa, Ingrid Escamilla, Erick Francisco relató con mucha frialdad por qué mató a su mujer frente a su hijo con autismo.



Bañado con la sangre de la mujer que lo amó, un vendaje en la cabeza y la mirada perdida, el feminicida confesó que mató a su esposa después de haber iniciado una discusión en la cocina y que luego la descuartizó para que "nadie se diera cuenta".



"Empezamos a discutir y seguimos discutiendo, nos empezamos a forcejear, entonces me dijo que me quería matar y pues le dije: pues mátame", comenzó su declaración.



Erick Francisco, un ingeniero civil de 46 años, agregó: "Estábamos ahí en la cocina, le saco un cuchillo y le digo 'de una vez' (que lo mate) y fue cuando primero como que me lo enterró y le digo 'más fuerte de una vez', y me pegó dos veces más".



Seguidamente, le preguntan: ¿Por qué la destazaste? "La destace porque no quería que nadie se diera cuenta".



Además, el agente policial le pregunta: "¿Cómo fue que la mataste?" y él responde: " Con ese mismo cuchillo. Yo se lo enterré por el cuello".



Al ser cuestionado por dónde había tirado la piel y los órganos, él se limitó a decir que fue por el drenaje.



"¿Por qué querías ocultar los hechos?", le consultó y él respondió: "Por vergüenza, miedo".

Pena máxima

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo a través de su cuenta de Twitter que se pretende pedir la pena máxima por el brutal asesinato de Ingrid.



"El feminicidio es un crimen absolutamente condenable. Cuando el odio llega a los límites como el de Ingrid Escamilla es indignante. La SSC detuvo al presunto responsable y la Fiscal ha declarado que exigirá la máxima condena", fue el mensaje.

Violencia familiar

Las investigaciones sobre el caso han arrojado que Ingrid Escamilla había realizado una denuncia por violencia familiar en 2019 ante la Fiscalía de los Juzgados de la Familia.



La denuncia decía que Erick Francisco, su esposo, le había provocado varias lesiones. Además varios testigos han hablado de lo conflictiva que era la relación de la pareja.