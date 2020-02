México anuncia reducción del 74,5% de flujo migratorio irregular hacia los Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El canciller de México, Marcelo Ebrard, anunció este miércoles que el flujo migratorio de indocumentados que cruzan a Estados Unidos, mayormente centroamericanos, se redujo un 74,5% en ocho meses desde que México presentó su plan de migración y desarrollo.



"Se han reducido los cruces con Estados Unidos en un 74,5% y de manera coincidente se redujeron los rescates del Instituto Nacional de Migración (INM)", dijo Ebrard durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

LEA: Dos hondureños detenidos en México tras robar cervezas de una tienda



El canciller señaló que México "hoy tiene resultados positivos", no solo porque se está reduciendo el flujo irregular de migrantes, sino también porque las personas que estén en territorio nacional "están seguras".



Entre enero y mayo de 2019, la migración indocumentada que llega a la frontera sur estadounidense se disparó casi 150% generando una furiosa reacción del presidente Donald Trump, que amenazó con imponer a México elevados aranceles si no frenaba estos flujos.



En junio pasado, México se comprometió con Estados Unidos a tomar "medidas sin precedentes" para frenar la migración, acuerdo que fue el salvavidas del que se aferró para impedir el castigo a sus exportaciones, un 80% de las cuales van a Estados Unidos.



Desde entonces, el gobierno de López Obrador ha desplegado unos 26,000 militares además de agentes migratorios en sus fronteras norte y sur.

LEA: Detienen a nueve policías por secuestro en Ciudad de México



"Nuestro propósito es que las personas que están en territorio nacional, lo estén de acuerdo a las formas de las leyes mexicanas", apuntó Ebrard.



El jefe de la cancillería dijo que México ha generado 60,000 empleos directos para los potenciales migrantes en Guatemala, Honduras y El Salvador, que resultan del plan de cooperación económica mexicana en Centroamérica implementado en 2019 para reducir la migración irregular.



Ebrard rechazó asimismo que México atente contra los derechos humanos de los migrantes e insistió en que no han recibido recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México por la actuación de la Guardia Nacional.



Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos, incluida la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, han exhortado al gobierno a "preservar la unidad de las familias migrantes" y a asegurar la no devolución de quien enfrenta riesgos de persecución.



"México es el país que tiene la otorgación más alta de refugio a las personas que lo solicitan, el propósito no es evitar que pidan refugio, sino reducir el alto riesgo que tienen cuando cruzan la frontera", aseguró Ebrard.

El canciller de México, Marcelo Ebrard, anunció este miércoles que el flujo migratorio de indocumentados que cruzan a Estados Unidos, mayormente centroamericanos, se redujo un 74,5% en ocho meses desde que México presentó su plan de migración y desarrollo.

LEA: Repatrian tres cadáveres de hondureños que fueron decapitados en México



"Se han reducido los cruces con Estados Unidos en un 74,5% y de manera coincidente se redujeron los rescates del Instituto Nacional de Migración (INM)", dijo Ebrard durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.



El canciller señaló que México "hoy tiene resultados positivos", no solo porque se está reduciendo el flujo irregular de migrantes, sino también porque las personas que estén en territorio nacional "están seguras".



Entre enero y mayo de 2019, la migración indocumentada que llega a la frontera sur estadounidense se disparó casi 150% generando una furiosa reacción del presidente Donald Trump, que amenazó con imponer a México elevados aranceles si no frenaba estos flujos.



En junio pasado, México se comprometió con Estados Unidos a tomar "medidas sin precedentes" para frenar la migración, acuerdo que fue el salvavidas del que se aferró para impedir el castigo a sus exportaciones, un 80% de las cuales van a Estados Unidos.



Desde entonces, el gobierno de López Obrador ha desplegado unos 26,000 militares además de agentes migratorios en sus fronteras norte y sur.



"Nuestro propósito es que las personas que están en territorio nacional, lo estén de acuerdo a las formas de las leyes mexicanas", apuntó Ebrard.

LEA: En 9 días, México deportó a más de 2,000 hondureños de la caravana



El jefe de la cancillería dijo que México ha generado 60,000 empleos directos para los potenciales migrantes en Guatemala, Honduras y El Salvador, que resultan del plan de cooperación económica mexicana en Centroamérica implementado en 2019 para reducir la migración irregular.



Ebrard rechazó asimismo que México atente contra los derechos humanos de los migrantes e insistió en que no han recibido recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México por la actuación de la Guardia Nacional.



Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos, incluida la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, han exhortado al gobierno a "preservar la unidad de las familias migrantes" y a asegurar la no devolución de quien enfrenta riesgos de persecución.



"México es el país que tiene la otorgación más alta de refugio a las personas que lo solicitan, el propósito no es evitar que pidan refugio, sino reducir el alto riesgo que tienen cuando cruzan la frontera", aseguró Ebrard.